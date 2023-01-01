Batman Sason'da kadın girişimcilere ziyaret

Batman'da Sason Kaymakamı Murat Mete, kadın girişimcileri ziyaret etti.BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamı Murat Mete, Sason Kadın Kooperatifi'nden destek alarak kendi işyerlerini kuran Saliha Çelik ve Bahar Yaşar’ın iş yerlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulunup kendilerinden bilgi aldı.

Kaymakam Mete, ’Temennimiz kendi işinin patronu olan kadın esnafımızın sayısının gün geçtikçe artarak tüm sektörlerde faaliyet göstermesidir. Kadınların istihdama katılması, ülke ekonomisine büyük destek sağladığı gibi aile içinde ve sosyal hayatta da sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için kadın emeğine, gücüne ve alın terine ihtiyacımız vardır’ dedi.