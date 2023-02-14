Batman Sason'da etkili kar hastaya ulaşımı zorlaştırdı

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı yolları kapalı olan İncesu köyünde bulunan hastaya 14 saatte ulaşıldı.BATMAN (İGFA) - Sason’da kar yağışından dolayı mahsur kalan hastaya 14 saatte ulaşıldı

Köyde rahatsızlanan solunum yetmezliği hastası Abdulvahap Şahin (41)’in akrabalarının yetkililerden yardım istemesinin ardından ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirten Sason Kaymakamı Murat Mete, İlçe Özel İdare ekiplerinin 14 saatlik bir çalışmayla yolu açtıklarını ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin hastayı alarak ilçe devlet hastanesine getirdiklerini kaydetti.

İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şahin’in durumunun iyi olduğu belirtildi.