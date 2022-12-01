Batman Sason'da doğaya mama bıraktılar

Batman Üniversitesi Bitki Akademisi Topluluğu, Sason ilçesinde bin 500 rakımda yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için doğaya mama bıraktı.BATMAN (İGFA) - Sason'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaban hayatı olumsuz etkilerken, sosyal sorumluluk gereği Bitki Akademisi Topluluğu üyeleri olarak doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için harekete geçti.

Topluluk Danışmanı Öğretim Görevlisi Esra Okudur, Sason’daki bin 500 rakımlı dağlara tırmanarak beraberlerinde götürdükleri mamaları doğaya bıraktı.

Okudur, “Topluluk üyesi öğrencilerimiz bugün merhamet dersi aldı. Öğrencilerimizle birlikte zorlu yürüyüşün ardından doğadaki hayvanlar için mama götürdük. Bu konuda herkesin daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.