Batman'da Vasıf Aksoy 'Yeni Sendika' temsilcisi oldu

Genel Başkanlığı’nı Metin Memiş’in yaptığı Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası kuruldu. Sendikanın Batman İl Temsilciliği'ne Vasıf Aksoy getirildi.BATMAN (İGFA) - Yeni Sendika'nın Batman İl Temsilciliğine Vasıf Aksoy getirildi.

Aksoy yaptığı açıklamada, Türkiye’de mevcut sendikaların çalışanların sorunlarını çözmekten uzak durduklarını belirterek, eski Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve 60 kişilik kurucular üyesinin katılımı ile genel merkezi Ankara olan yeni sendikayı kurduklarını belirtti.

“Temiz bir sayfa ile yolumuza deva edeceğiz" diyen Aksoy, "Nerede bir sağlık çalışanı varsa Yeni Sendika onunla olacak. Kavgasız, kimseye rakip olmadan ya da kimseyi bölme hedefi olmadan doğru bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Hedefimiz bilimsel verilere dayalı çalışan hak ve kazanımları için mücadele eden mesleki refah ve saygınlığı artırmaya yönelik çalışmalar olacaktır” diye konuştu.