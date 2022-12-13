Batman'da “Spor Sason” projesi için Hatıra Ormanı

Batman’ın Sason ilçesinde Sason Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün iş birliğinde başlatılan “Spor Sason” projesi kapsamında 300 adet fidan dikimi yapıldı.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde Dereköy kırsalında bulunan Sason Spor Sahası alanında yapılan fidan dikim programına Sason Kaymakamı Murat Mete de katıldı.

Ormanın bir ülkenin ayakta kalabilmesi için en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkati çeken Kaymakam Mete, "Sason Spor projesi kapsamında öğrencilerimiz ve hocalarımız ile 300 yakın fidanımızı toprağa kavuşturduk. Yaşadığımız yerin sağlıklı olması içinde ormanlarımız önemlidir sahip çıkalım” dedi.

Etkinliğe Kaymakam Mete’nin yanı sıra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eşref Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyyüp Aktaş, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Şehmus Coşkun kurum yöneticileri ve proje kapsamında spor eğitimlerine devam eden öğrenciler katıldı.