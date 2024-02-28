Batman'da Sasonlu esnaftan Filistin'e destek

Batman'ın Sason ilçesinde esnaflık yapan bir vatandaş 2 günlük gelirini Filistin’in Gazze şehrinde mağdur olan vatandaşlara bağışlayacağını belirtti.BATMAN (İGFA) - Sason Demetevler Mahallesi'nde uzun yıllardır demircilik yapan Necmettin Erdem isimli vatandaş imkanları ölçüsünde Gazzeli vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını belirterek, bugün ve yarın satılacak demir ve profil ürünlerinden gelecek olan gelirini Gazze’deki mağdur vatandaşlara bağışlayacağını belirtti.

Erdem, “İsrail’in Gazze’ye saldırısından bu yana imkanlarım ölçüsünde her zaman destek olmaya çalıştım. Bu hafta da 2 günlük gelirimi Gazze’li mağdur kardeşlerime göndereceğim. Bütün vatandaşlarımızı imkanları ölçüsünde bu mazlum ve mağdur vatandaşlarımıza yardım etmeye çağırıyorum” dedi.