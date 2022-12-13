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Batıya kuvvetli yağış uyarısı! Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

YAŞAM 13.12.2022, 07:55
Batıya kuvvetli yağış uyarısı! Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli’nin batısı, Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz( Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin Yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli’nin batısı, Uşak, Kütahya, Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor..

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli’nin batısı, Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimleri ile Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Denizli'nin batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum, Muş ve Ağrı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AĞRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz'de fırtına, Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz’de 'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu öğle saatlerine kadar güneydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı ile zamanla doğusu yer yer 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de güney ve güneybatı, öğleden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, zaman zaman 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, açıkları 3,0 m, Görüş: Orta, yağış ve fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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