Batı Trakyalı gençler Çanakkale'yi gezdi

Edirne'de İpsala Kaymakamı ve Enez Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, Gümülcine, İskeçe, İpsala ve Enezli öğrencileri için Çanakkale gezisine gönderdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamlığı tarafından İpsala, Gümülcine, İskeçe ve Enez’deki öğrencileri hafta sonu Çanakkale gezisine gönderdi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, aynı millet ortak tarih diyerek İpsala, Gümülcine, İskeçe ve Enez’deki öğrencileri Çanakkale’nin tarihi yerlerini gezmeye gönderdiklerini ifade etti.

Öğrenciler, Çanakkale Savaşı'nın vuku bulduğu Gelibolu Yarımadası'nda bulunmanın çok farklı bir his olduğunu ve bu gezinin eğitici yönünün ağır bastığını ifade ederken tekrar aynı deneyimi yaşamak istediklerini kaydettiler.