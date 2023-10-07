Batı İstanbul'un en büyük kültür tesisi Beylikdüzü'nde

17 bin metrekarelik alanıyla İstanbul’un batı yakasındaki en büyük kültür tesisi olma özelliğini taşıyan Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi hizmete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliği ile yapımı tamamlanan Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde ilçeye kazandırıldı. Açılış törenine; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP Milletvekilleri Turan Taşkın Özer ile Tahsi̇n Ocaklı ve sanatçıların yanı sıra kültür merkezinde isimleri ölümsüzleştirilen Rasim Öztekin, Oğuz Arda Sel, Nuri Ulusu, Neslican Tay, Oğuz Arda Sel ve Sevgi Soysal’ın aileleri katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nin ardından muhteşem bir kültür merkezini daha Beylikdüzü’ne kazandırdık. Hayatımın iki etkileyici insanı olan Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet’in isimlerini kültür merkezlerimizde yaşatıyoruz. Fatih Sultan Mehmet'i insanlar fetihle bilir ama aslında entelektüel, dil bilen, sanatla ilgilenen ve o döneme göre çok farklı bir insan. Mustafa Kemal Atatürk’ü söylemeye gerek yok, bence çağlar ötesi bir lider. İki isimle Beylikdüzü’nü taçlandırdık. Yol arkadaşlarıma, Beylikdüzü’ndeki komşularıma ve ilçemizde bizden sonra aynı özenle çalışmalar sergilediği için Mehmet Murat Çalık Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise “Bağımsızlık mücadelesinde Atatürk ve silah arkadaşlarının kazandığı parlak zaferler, ancak ve ancak bir kültür ordusuyla kalıcı olarak yaşatılır. Bizler de, Cumhuriyetimizin bizden istediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri yetiştirmek üzere yola çıktık. Bu yolda tüm projelerimizi 100. yıla yakışır şekilde tek tek hayata geçiriyoruz. Büyük önderimiz Atatürk’ün bize verdiği muasır medeniyetler hedefi gereği olarak, 13 Ocak 2021 tarihinde temelini attığımız Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi de bu amaçla gerçekleştirdiğimiz icraatlarımızın sadece biri. Bu merkez ile Belediye hizmetlerimizin toplumun tamamı için erişimi kolaylaşacak, mahallede adil bir sosyal yapının oluşmasına katkı sağlayacak ve potansiyelleri açığa çıkaracağız. Biz burada sadece kültür merkezi yapmadık, aynı zamanda 3 Köy 3 Meydan Projesi’nin Yakuplu Meydanı ayağını da hayata geçirmiş olduk. Meydanı çok anlamlı ve ilham verici bir sürprizle Fatih Sultan Mehmet heykeliyle tamamladık. İçerisinde barındırdığı fonksiyonlar ve hizmetler ile inşallah bu tesisimiz hem Yakuplu’nun sıcak mahalle kültürünü pekiştirecek hem de Beylikdüzü’ne yeni bir nefes olacak. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi; salt bir kültür merkezinden çok öte, bir yaşam kompleksi aslında” ifadelerini kullandı.

Sadece Beylikdüzü’nün değil civar ilçelerin de kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunacak olan merkez, 17 bin metrekare üzerine kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahneleneceği Rasim Öztekin Sahnesi ve çocuk sineması gibi ilkleri bünyesinde barındıran merkez; Sevgi Soysal Çok Amaçlı Salon, Nuri Ulusu Kütüphanesi, Oğuz Arda Sel Çocuk Kütüphanesi, Neslican Tay Gençlik Merkezi, Talip Apaydın Kitaplığı, kreş, çocuk meclisi, kapalı pazar yeri, otopark, e-spor merkezi, spor alanları, İSMEK atölyeleri, kitap kafe, psiko-sosyal destek merkezi, Belediye hizmet alanları ve meydanıyla bölge halkının tüm ihtiyaçlarına karşılık verecek.