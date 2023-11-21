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Bataklık yaşam alanına döndü

YAŞAM 21.11.2023, 09:27
Bataklık yaşam alanına döndü

Ordu Büyükşehir Belediyesince Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde denize sıfır konumda hayata geçirilen Cumhuriyet Engelsizler Parkı Projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Her yaştan vatandaşın vakit geçirebileceği alan mahalle sakinlerinin uğrak noktası oldu.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla ilçelere değer katmaya devam ediyor. Her alanda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi park, yeşil alan ve mesire alanı gibi sosyal yaşam alanlarının sayılarını da her geçen gün arttırıyor.

Bu kapsamda Altınordu ilçesinde çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 20 dönüm bataklık alan yapılan çalışmalar ile yeni bir sosyal donatı alanına dönüştürdü. Cumhuriyet Mahallesi’nde deniz kıyısına yakın bir yerde, engelli vatandaşların kullanımı içinde dizayn edilmiş eşine rastlanmayacak yeni mekânın mutluluğunu yaşayan mahalle sakinleri çalışmalar dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

“BURASI ÖNCEDEN BATAKLIKTI”

Mahallede yapılan çalışmayı değerlendiren Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Uğur Özcan, öncesinde bataklık bir alanın şimdi mahalle sakinlerinin yeni yaşam alanı olduğuna dikkat çekti.

Muhtar Uğur Özcan şöyle konuştu:

“Mahallemiz 40 yıllık bir mahalle. Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler Başkanımız olmadan önce burası bataklıktı. Şimdi buraya insanlar geliyor. Mahalle sakinlerimizin yanı sıra Giresun’dan bile misafirlerimiz bu parka geliyorlar. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

“BAŞKANIMIZ MAHALLEMİZE GÜZEL BİR YER KAZANDIRDI”

Mahalle sakinleri ise öncesinde çamurdan geçemedikleri yerin mesire alanı olarak değerlendirilmesi dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan çalışma dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden vatandaşlar şu ifadelere yer verdi:

“Önceden buradan çamurdan geçemiyorduk. Burası gezilmez, bataklık bir alandı. Yapılan çalışma ile artık her sabah her akşam buradayız. Çocuklarımız çok mutlu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ordu’ya, Cumhuriyet Mahallesi’ne güzel bir yer kazandırdı. Işıklandırması, doğa güzelliği harika bir yer oldu. Biz Cumhuriyet Mahallesi sakinleri olarak burada çok mutluyuz. Bizce Başkanımız Türkiye’ye belediyecilik örneği verdi. Başkanımız iyi ki var.”

PARKTA YOK YOK

Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi’nde denize sıfır bir noktada Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına göre de dizayn edilen mesire ve park alanı yaklaşık 20 dönüm alan üzerine inşa edildi.

Ağaçlık bir alan içirişinde hayata geçirilen projede yürüyüş yolu, kamelya ve engelsiz kamelyalar, çöp kovaları, çeşme, aydınlatma elemanları, çocuk oyun alanı, macera park, WC, engelli WC, bebek bakım odası, mescit ve abdesthane, satış büfesi, engellilere yönelik çok amaçlı spor sahası yine engelli sporculara yönelik bocce spor alanı ve 40 araçlık otopark yer alıyor.

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