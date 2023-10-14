BASKİ, entegre yönetim sistemlerinde kalitesini tescilledi

“Suyun yönettiği değil suyu yöneten şehir Balıkesir” mottosuyla 7/24 şehre hizmet veren BASKİ; Kalite, Çevre, Enerji ve Bilgi Güvenliği yönetim sistemleri belgelerinin ardından şimdi de ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı belgesini alarak kalitesini bir kez daha tescilledi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini aldı. BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, aldıkları 5. Belgenin mutluluğunu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile paylaştı. BASKİ hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artışının sağlanması, tehlikelerin tanımlanarak risklerin belirlenmesi, meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi için ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamında; BASKİ Genel Müdürlüğü ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine başvuru yaptı. Başvuru sonucunda 04 - 08 Eylül 2023 tarihleri arasında denetçiler tarafından denetlenerek ISO 45001 belgesini almaya hak kazandı.

BASKİ’DE 5. BELGE SEVİNCİ BASKİ Genel Müdürlüğü; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine yenisini de ekleyerek denetlemeler sonucunda ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı belgesini aldı.

ULUSLARARASI DENETLENİYORUZ Belgeyi aldıklarını kamuoyuyla paylaşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “BASKİ’nin çalışmaları uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendiriliyor. Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olan IQNORM Uluslararası Belgelendirme Kuruluşu tarafından 5. Belgemiz olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgemizi aldık” dedi.