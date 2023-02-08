BASKİ ekipleri Osmaniye'de

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesi için tüm gücüyle seferber oldu. Büyükşehir, 313 görevli ve 216 araç ile Osmaniye’de görev yaparken; BASKİ 63 personel ve 43 araç ile arama-kurtarma çalışmalarına destek oluyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ülkenin güney doğusunu etkileyen şiddetli depremin ardından tüm imkânlarını bölge için seferber etti. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın koordinasyonunda Osmaniye’de arama, kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan Büyükşehir ekipleri, 313 görevli ve 216 araç ile Osmaniye’de görev yapıyor.

BASKİ, 63 PERSONEL 43 ARAÇ İLE OSMANİYE’DE

Bugüne kadar 3 su tankeri, 6 müdahale ve kurtarma aracı, 3 su tankeri olmak üzere 216 çeşitli iş aracı ile 313 görevli sahaya gönderilirken; 63 görevli, 43 araç ve 89 ekipman ile BASKİ ekibi de Osmaniye’de arama-kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

AŞ EVİ TIRI DA DEPREM BÖLGESİNDE

Sürecin başından bu yana bölgeye muhtelif donanım ve yetkinlikte araç ve teçhizat sevkiyatı yapan Balıkesir Büyükşehir; depremzedelerin sıcak yemek, ekmek ve su gibi ihtiyaçlarını da unutmadı. Bölgeye yardım TIR’larının yanı sıra aş evi TIR’ı ile mobil çay aracı da gönderildi.

YARDIM KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere başlattığı yardım kampanyasına da Balıkesirliler büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda merkezde toplanan kıyafet, battaniye, ısıtıcı, ayakkabı, bebek bezi, gıda malzemesi gibi yardımlar düzenli olarak bölgeye ulaştırılıyor. Şuana kadar 70 TIR yardımları deprem bölgesine ulaştırdı.

TIRLAR MERSİN VE KAHRAMANMARAŞ İÇİN DE YOLDA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman desteğini sürdürecek. Ayrıca yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar da deprem bölgesine ulaştırılmaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye’nin yanı sıra Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman için de yardım TIR’larını yola çıkardı.