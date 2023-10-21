Başkent’te “Cumhuriyete Giden Yol” konulu söyleşi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı etkinlikleri kapsamında; ABB Konferans Salonu’nda, “Cumhuriyete Giden Yol” konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri Cumhuriyet tarihine tanıklık eden şahsiyetlerle buluşturdu.

TARİHE TANIKLIK EDEN ŞAHSİYETLER CUMHURİYETE IŞIK TUTUYOR

Prof. Dr. İskender Öksüz’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide; Türkiye Cumhuriyetinin inşasında büyük emekleri olan Kazım Karabekir Paşanın kızı Timsal Karabekir ve İsmet İnönü Paşa’nın kızı Özden Toker Cumhuriyet tarihine dair bilgiler verdi.

Açılış konuşması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, “Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüyle başlamak istiyorum. ‘Cumhuriyet fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli bekçiler ve koruyucular ister’. Bunun bilincinde olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk’ün Cumhuriyetine, Başkentine lâik, hukuk ve sosyal hukuk devleti ilkeleri içerisinde hizmet etmeyi öncelikle şiar etmiştir. Ankara’nın bu hüviyeti altında işlerimizi dikkate alarak yaptık. Ne mutlu ki bu anlara tanıklık etmiş iki değerli insanı misafir ettik” derken, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar da şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz Cumhuriyete Giden Yol adlı söyleşiden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının büyük fedakârlıklarla, kahramanlıklarla bu zorlukları aştığını biliyoruz. Bugün yüz yıllık Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarından iki büyük asker iki büyük devlet adamının yaşamlarını bizzat tanıklarından dinledik ve çok şey öğrendik.”

SÖYLEŞİYE YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı etkinlikleri kapsamında; ABB Konferans Salonu’nda, “Cumhuriyete Giden Yol” konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyete giden yolda yaşanan zorlukları, yeni bir ülke yaratma sürecine nasıl karar verildiğini ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ne gibi kazanımların elde edildiğini, tarihe tanıklık eden şahsiyetlerin en yakınlarından dinlemek amacıyla gerçekleştirilen programa katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.