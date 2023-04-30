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Başkentliler Miras Şantiyeleri Gezileri'nde

YAŞAM 30.04.2023, 08:53
Başkentliler Miras Şantiyeleri Gezileri'nde

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ankara Miras Şantiye Gezileri” ile Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları Başkentlilere tanıtmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışmaların yürütüldüğü şantiyelerin kapılarını 10’uncu kez vatandaşlara açtı.

 BUGÜNE KADAR 200 KİŞİ KATILDI

ABB tarafından yıl boyunca düzenlenen Ankara Miras Şantiye Gezileri; ev hanımdan öğrenciye, sağlık çalışanından bilişimciye, mimardan mühendise kadar tarihe meraklı vatandaşları bir araya getiriyor. Gezilere bugüne kadar yaklaşık 200 kişi katılırken, farklı şehirlerden gelenler de yapılan çalışmaları yakında görme fırsatı buluyor.

AMAÇ ANKARA’NIN YİTİRİLMİŞ ÖYKÜSÜNÜ YENİDEN YAZMAK

Toplumun her kesimini bu gezilerle buluşturduklarını belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş şu bilgileri verdi:

“Her meslek ve yaş grubundan gezilerimiz yoğun ilgi görüyor. Demek ki Ankara’mızın her kesimini burada buluşturabiliyoruz. Herkes de bu gezilerden çok memnun. Bizim amacımız bu tür katılımcı bir anlayışla Ankara’yı yeniden gündeme getirip, Ankara’nın yitirilmiş öyküsünü yeniden yazmak... Ankara’nın bir öyküsü var. Biz bu öyküyü Ankara’nın geçmişinden bugüne, miras kalan kültürel ve tarihi mirasını yeniden ayağa kaldırıp hem Ankara’nın hem de Türkiye’nin gündemine getirerek bunu sağlayacağız. Asıl değerli olan; Ankaralı kimliğini oluşturabilmek. Çünkü Ankara özellikle son yıllarda özelliğini yitirdi. İnsanların geçim amacıyla yaşamını sürdürdüğü bir yer haline dönüştü. Bugün yaptığımız bu çalışmalar Ankara’da aidiyet duygusunun gelişmesi, Ankara kimliğinin oluşması için… Bu çalışma da bunun bir parçası ve bu gezilere çok da ilgi var…”

Geziler kent tarihinin tanıtılmasına katkı sağlarken, aslına uygun olarak gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon çalışmaları hakkında vatandaşlar uzman rehberler eşliğinde bilgilendiriliyor.

TARİHİ MEKÂNLARIN ŞANTİYE SAHALARI YIL BOYUNCA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen geziler, Ankara tarihine ilgi duyan ve gerçekleştirilen çalışmaları merak eden vatandaşları bir araya getiriyor. Ankara Miras Şantiye Gezilerine katılan ve Ankara tarihine yakından tanıklık etme fırsatı bulan vatandaşlar şunları söyledi:

-Fatih Şahin: “Endüstri Mühendisiyim ve yazılım işi ile uğraşıyorum. Çok faydalı buldum bu gezileri. Bir Ankaralı olarak sürekli önünden geçtiğim yerleri tanıma fırsatı buldum. Kulaktan dolma şeylerden ziyade daha çok teknik bilgi almış olduk ve bir ümit oldu güzel yerler olduğu konusunda, şehri sevme anlamında… Ben tarihle ilgilenmenin bugünü daha iyi anlamak için önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok kişiye bu gezileri tavsiye ediyorum.”

-Güler Binerbaş: “Ev hanımıyım ve kültür gezilerini çok seviyorum. Ankara’mızı ve kaleyi biliyorum ama belediye de böyle bir imkân sağlamışken katılmak istedim. Belediyemizin yaptığı hizmetlerden memnunuz zaten. Daha da böyle ekinliklerin artmasını istiyorum.”

-Ayşe Zülal Kirişçi: “Hemşireyim hem de Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde Antropoloji Bölümü öğrencisiyim. Çok güzel bir etkinlikti. Bugün gezince Ankara’da bilmediğim, göremediğim yerler olduğunu fark ettim ve çok beğendim. Bu etkinliklerin farklı yer ve zamanlarda yapılması gerekiyor. Çünkü Ankara tanınması gereken bir yer, ne kadar tanırsak o kadar çok severiz.”

-Ayşenur Kaya: “Kastamonu Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Belediyenin bu fırsatı sağlaması çok güzel bir şey… Bende bunu deneyimledim ve herkese öneririm.”

-Bahattin Şen: “Öncelikle ABB’ye ve tüm yetkililere bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum Ankara’da doğup büyüyen ve yaşayan biri olarak. Çocukluğumdan beri bu çevreyi çok dolaşırım. Ankara’nın merkezinde çok büyük bir tarih yatıyor. Burada önemli antik alanlar var ve şimdi burada özellikle bu alanları ortaya çıkarmak bu zamana kadar doğru düzgün yapılmamış ve çok geç kalınmış çalışmaları şimdiki dönemde hızlıca yapılmaya çalışılması güzel bir şey ve bu tür bilgilendirmelerinde yapılması halka beni çok memnun etti.”

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