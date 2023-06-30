Başkentli kadınların çiçekleri Ankara'yı süslüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü tarafından kırsal kesimde yaşayan kadınların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen ‘Köylü Kadınları Destekleme Projesi’ sonuçlarını veriyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleme projeleri kapsamında yerli üreticiye verdiği destekleri çeşitlendirerek sürdürüyor.

Daha önce gübre, tohum, mazot, manda gibi desteklerle yerli üreticiye destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Başkentin kırsal kesimlerinde yaşayan kadın üreticiler için harekete geçti.

510 BİN PETUNYA FİDESİ DAĞITILDI

ANFA Genel Müdürlüğü, kırsal kesimlerde yaşayan kadınlara yönelik ‘Köyde Yaşayan Kadınları Destekleme Projesi’ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında; Beypazarı Serası’nda tohumdan üretilen petunya fideleri Ankara’nın kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Kişi başına 100 olmak üzere toplamda 510 bin petunya fidesi dağıtılırken projeden faydalanan kadınlara gübre desteği de verildi. Fidelerin haftalık bakımları ise ANFA Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Yetiştirme ücreti ödenerek kadınlardan alınan mevsimlik çiçekler yağışların da sona ermesiyle birlikte Başkentin yol ve parklarında dikimine başlandı.