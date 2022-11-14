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Başkentli babalar “Baba Destek Programı” ile bilinçleniyor

YAŞAM 14.11.2022, 13:18
Başkentli babalar “Baba Destek Programı” ile bilinçleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı iş birliğiyle yürütülecek “Baba Destek Programı”nda eğitimler başladı. 13 hafta sürecek eğitimlerde babaların çocuklarıyla daha çok vakit geçirmesi, sağlıklı iletişim kurabilmesi, çocukların ihtiyaçları konusunda bilgilenmesi, olası şiddet içeren davranışların değiştirilmesi ve aile içinde demokratik davranışların geliştirilmesi gibi konularda eğitimler veriliyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışlıyla toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve ABB iş birliğiyle yürütülecek bilimsel gelişmeler ile toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan,  “Baba Destek Programı”nda eğitimler başladı.

 

BAŞKENTLİ BABALAR A’DAN Z’YE BABALIKLARINI PEKİŞTİRECEK

Mutlu bir aile ve toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayan program kapsamında, Başkentli babalar çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bildiklerini pekiştirirken bilmediklerini de öğrenme imkânı buluyor.

ABB Çocuk Etkinlik Merkezi ebeveynlerinin katıldığı programda babaların; çocuklarının bakımında ve gelişimde sorumluluklarını fark etmeleri ve buna uygun tutumlar geliştirilmeleri, çocukları ile karşılıklı ve yakın ilişki kurmaları, çocuklarına zaman ayırmaları, onlarla etkileşim içinde olmaları, şiddetin hiçbir türünü uygulamamaları ve çocukların eğitim süreçlerine katılmaları hedefleniyor.

Baba Destek Eğitim programını geçen senede yaptıklarını ve çok olumlu güzel dönüşler aldıklarını söyleyen Osmanlı Çocuk Etkinlik Merkezi İdarecisi Neslihan Uğraş, “Çocuk Etkinlik Merkezi’mizde eğitim alan çocuklarımızın babaları için yaklaşık 13 hafta sürecek eğitim programımıza başladık. Geçen sene 4 merkezimizde yaptığımız bu program o kadar olumlu sonuçlar verdi ki, bu sene yeni açılan merkezlerimizde de yapmaya başladık. Amacımız babaların farkındalığını artırmak, çocukların hayatlarındaki önemlerini, ağırlıklarını ve içlerindeki cevherleri bir kez daha dışarı çıkarmak. Programımızı AÇEV ile birlikte yürütüyoruz ve gerçekten olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

AÇEV gönüllüsü ve eğitimci Mustafa Makili 2 yıldır ABB iş birliğiyle yürütülen eğitim programı hakkında şöyle konuştu:

“Yaklaşık 26 yıldır Baba Destek programlarını yürütüyoruz. Son 2 yıldır da ABB ile iş birliği yapıyoruz. Geçen sene 4 merkezimizde bu eğitimleri veriyorduk bu sene ise 13 merkeze çıktı. Bu faaliyetleri gönüllü olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Aslında babalarımızın bildiklerini pekiştiriyoruz. Derslerde babalar kendi hikâyelerini anlatıyorlar, tecrübelerini paylaşıyorlar. Hep birlikte konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Sonuçta burada doğru yapmışım veya daha iyisini yapabilirmişim gibi değerlendirmelerde bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesine ve Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz.”

 

EĞİTİM 13 HAFTA SÜRECEK

ABB ev sahipliğinde gerçekleştirilen Baba Destek Programı’nda 3-6 ve 7-11 yaşlarında çocukları olan babalara yönelik dersler haftada bir gün 2 saat gönüllü eğitimciler tarafından veriliyor.

Çocukların hem zihinsel ve fiziksel hem de sosyal ile duygusal kapasitesini güçlendirmek için gerçekleştirilen eğitimlerde;  grup tartışması küçük grup çalışmaları, oyunlar, hikâyeler ve örnek olay çalışması gibi yetişkin eğitim yöntemleri kullanılıyor.

Katılımcı ve yüz yüze eğitim tekniklerinin kullanıldığı yaklaşık 13 haftalık program kapsamında; çocuğun gelişiminde babanın rolü, aile tutumları, çocuğu dinleme ve anlatma, olumlu davranış geliştirme, çocuğun bilişsel - sosyal, okul- arkadaşlar ve baba, çocukla zaman geçirmek ve oyun, yaşam zorlukları ve baba, çocuğun sorumluluk kazanması ve kadına yönelik şiddet konularında eğitimler verilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenen eğitime katılan babalar şunları söyledi:

-İzzettin Gün: “Çalışma hayatı işin içine girince çocuklar anne ve babanın eksikliğini hissedebiliyor. Eğitime eksiğim olabilir düşüncesiyle katıldım ve sağlam bir temel atabileceğimi düşünüyorum. Bilinçli bireyler yetiştirmenin Türkiye’yi daha güçlü kılacağını düşünüyorum. Şu ana kadar aldığım bilgiler bilgime biraz daha bilgi kattı ve çocuklarıma faydası olacağını düşünüyorum.”

-Semih Türkoğlu: “3 yaşında bir kızım var ve bu yüzden eğitimlere katılmak istedim. Çocuğum ve kendim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Çocuğumu geleceğe hazırlama konusunda birkaç bilgiyi öğrenmem gerektiğini fark ettim ve biraz daha kendimi geliştirmek istedim. Genellikle çocuk büyütürken annemizden ve babamızdan öğrendiklerimizi uyguluyoruz. Ama toplum değişiyor ve ilerliyor. Bu noktada geri kalmamak adına biraz da bildiklerimizin üst evresine geçmek, değiştirmek ve güncelleştirme konusunda eğitimlerin iyi olacağını düşünüyorum.”

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