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Başkentin kuzeyi ile güneyini bağlanıyor

YAŞAM 11.02.2024, 06:35
Başkentin kuzeyi ile güneyini bağlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte trafik sorunu yaşanan Turan Güneş Bulvarı ve Doğukent Caddesi üzerinde kesintisiz trafik sağlayacak, Samsun Yolu ve Konya Yolu arasındaki ulaşım süresini azaltacak proje için düğmeye bastı.ANKARA (İGFA) - Kent trafiğini rahatlatmaya yönelik tasarlanan ulaşım projelerini birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Turan Güneş Bulvarı köprülü kavşağının projesi için nisan ayında ihaleye çıkıyor.

Bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak yeni dönem müjdesini sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Projelerimizle birlikte yeni döneme hazırız. Bitirdiğimiz Panora TRT ve Tapu Kadastro Önü alt geçitlerinin devamında Turan Güneş Bulvarı köprülü kavşağının projesi için Nisan ayında ihaleye çıkıyoruz. Turan Güneş Bulvarı ve Doğukent Caddesi üzerinde kesintisiz trafik sağlayacak, Samsun Yolu ve Konya Yolu arasındaki ulaşım süresini önemli ölçüde azaltacak projemizin yapımına ise yazın başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

TURAN GÜNEŞ İLE DOĞUKENT ARASI KESİNTİSİZ TRAFİK

Başkentte yeni alt geçitlerin yapımına hız veren Büyükşehir Belediyesi bu projeyle; Turan Güneş Bulvarı üzerindeki Panora ve TRT Önü alt geçitlerinin devamında Turan Güneş Bulvarı ile Doğukent Caddesi’nin kesişim noktasında 2 katlı bir alt geçit yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda Turan Güneş Bulvarı üzerinde 700 metre uzunluğunda 3 gidiş 3 geliş bir alt geçit ile Doğukent Bulvarı-Turan Güneş Bulvarı arasında yaklaşık 300 metre uzunluğunda 2 şeritli bir tünel yapılmasıyla Turan Güneş Bulvarı ve Doğukent Caddesi üzerinde kesintisiz trafik sağlanacak. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Samsun Yolu ve Konya Yolu arasındaki ulaşım süresinin de önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor.

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