Başkentin hünerli elleri BELMEK'te buluşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kursları’nda (BELMEK) yeni eğitim dönemi başladı.ANKARA (İGFA) - 58 kurs merkezinde 38 branşta düzenlenen kurslarda Başkentli kadınlar el becerilerini geliştirmenin yanında aile bütçelerine de katkı sağlama imkânı buluyor. BELMEK kurslarına katılan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında onaylı sertifika da veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli kadınların hayatın her alanın da aktif rol almalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Her yıl binlerce kadına ücretsiz olarak farklı branşlarda hem el sanatları hem de akademik eğitimlerin verildiği Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) yeni eğitim dönemi başladı. 6 bölgede 38 branşta düzenlenen eğitimlerle kadınlar sosyalleşirken aynı zamanda da meslek sahibi olma imkânı buluyor.

21 BİN KURSİYER EĞİTİM ALIYOR

Kendini geliştirmek isteyen ya da boş zamanlarını güzel bir hobiyle değerlendirmek isteyen Başkentli kadınların değişmez adresi BELMEK’ler bu yıl da yoğun ilgi gördü. “Makine nakışı, el nakışı, sim sırma, iğne oyası, şiş dantel, tel kırma, dantel anglez, giyim, mefruşat, patchwork, trikotaj, yorganlama, ahşap boyama, kumaş boyama, ipek pentur, tezhip-hat, minyatür, ebru, çini, seramik, mozaik, rölyef, ahşap rölyef, taş bebek, takı tasarımı, gümüş işlemeciliği, turistlik el sanatları, ev ekonomisi-yemek, resim, kilim, el örgücülüğü” başta olmak üzere 38 farklı branşta verilen kurslarda 21 bine yakın kursiyer eğitim almaya başladı.

BELMEK’te eğitim alan kadınların hem üretim yapma hem de ev ekonomisine katkı sağlama fırsatı bulduğunu söyleyen BELMEK Yenimahalle Bölge İdarecisi Saliha Baştürk, “2022-2023 eğitim ve öğretim yeni dönemimize başladık. 58 kurs merkezinde 38 branşta eğitimlerimiz devam ediyor. Özellikle emekliler ve ev hanımları burada kaliteli ve verimli vakit geçirirken hem sosyalleşiyor hem de meslek sahibi olma imkânı buluyor. Eğitimleri tamamlayan kursiyerlerimize belge veriyoruz ve belgelerimiz uluslararası geçerliliği sahip. Amacımız kadınlarımızın güzel vakit geçirmesi, hobi edinmesi ve ev ekonomilerine katkı sağlaması” diye konuştu.

KURSİYERLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELMEK kurslarının sonunda kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında MEB’den onaylı sertifika da veriliyor.

Kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru eserler düzenlenen sergilerde görücüye çıkarken ‘El Yapımı Ürünlerle Evinize Renk Katın’ sloganıyla https://www.baskentkadingirisimi.com/adresi üzerinden de satışı yapılıyor.