Son Dakika

Başkentin altyapısına dev yatırım

YAŞAM 06.01.2024, 10:45
Başkentin altyapısına dev yatırım

Başkentte çevre ve merkez ilçelerde altyapının modernizasyonunu ve güçlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev süresince tamamlanan ve çalışmaları devam eden altyapı çalışmalarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.ANKARA (İGFA) - Başkentin yıllardır ihmal edilen ve kangrene dönen altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı sorunlarına neşter vuran Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak kent genelindeki çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor.

      Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görev süreci boyunca tamamlanan ve çalışmaları devam eden altyapı projelerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

POLATLI’NIN 30 YILLIK SU KRİZİ ÇÖZÜLÜYOR

     Altyapı yatırımları, şehrimizin yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına büyük önem taşımaktadır diyerek, Başkentin dört bir yanında çalışmalarına başlayan ASKİ ekipleri, Polatlı’nın 30 yıllık su krizini çözmek için 2 milyar 400 milyon lira maliyetli 100 kilometreden oluşacak İvedik-Polatlı Suyu içme hattının 86 kilometresini tamamladı.

ÇUBUK VE AKYURT’UN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

     Projesi 2017’de onaylanan ancak yapımı uzun süre ihmal edilen Çubuk-Akyurt İçme Suyu Hattı tamamlandı. 78 milyon lira maliyetle, geçen sene tamamlanan 24 kilometrelik proje sayesinde 75 bin kişi sağlıklı ve kesintisiz suya kavuştu.

363 MİLYON TL’LİK DEV ALTYAPI PROJESİ

   Gölbaşı ilçe merkezi başta olmak üzere birçok kırsal mahallede 650 bin kişiyi sağlıklı suya kavuşturan 24 kilometrelik  ‘‘Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı’’   363 milyon TL’lik yatırımla tamamlandı. 

171 KÖY KAPALI KANALİZASYON SİSTEMİNE GEÇTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın konuşmalarında sık sık “Benim önceliğim insan sağlığı, insan canı” diyerek vurguladığı açıktan akan kanalizasyon suyu sorunu, kapalı sisteme dâhil ediliyor. Yeni dönemde 171 köyün kanalizasyonu kapalı sisteme geçirilirken,57 köyde daha çalışmalar sürüyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI TEKER TEKER TAMAMLANIYOR

      On yıllardır su taşkınları yaşanan İstasyon Caddesi, Keçiören Barış Yolu Caddesi, Gordion AVM Önü, Elektrokent ve Sıhhiye Yenişehir Pazarı önündeki altyapı çalışmaları teker teker tamamlanıyor.

      Altyapıda köklü değişimlere imza atan ASKİ ekipleri, Başkent genelinde içme suyu hatlarını yeniliyor, daha önce içme suyu erişimi olmayan mahallelere yeni hatlar döşüyor, temiz ve sağlıklı içme suyu hizmetiyle vatandaşların yaşam kalitesini yükseltiyor. 

BEYPAZARI’NIN TEMİZ SU İHTİYACI TAMAMLANDI

     Beypazarı nüfusunun artması sonrası çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi çalışmalarını tamamlayarak ilçenin temiz su ihtiyacını tamamladı. 

NALLIHAN’IN İÇME SUYU ALTYAPISI TAMAMLANDI

    ASKİ, 40 kilometresi asbestli olmak üzere 76 kilometre içme suyu altyapı çalışmalarını 22 milyon lira maliyetle yeniledi.

BAŞKENT ASBESTLİ BORULARDAN KURTULDU

     Ankara’da 220 kilometresi insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen asbestli borular olmak üzere yaklaşık 400 kilometrelik eskimiş içme suyu hattı, 91 milyon lira maliyetle yenilendi.

ELMADAĞ HASANOĞLAN VE LALAHAN SAĞLIKLI İÇME SUYUNA KAVUŞTU

    110 milyon TL maliyetle tamamlanan ve Çamlıdere’den Elmadağ’a kesintisiz su getiren Mamak – Elmadağ İçme Suyu Hattı ile Elmadağ, Hasanoğlan ve Lalahan sağlıklı içme suyuna kavuştu.

BAŞKENTLİLER SAĞLIKLI SUYA KAVUŞTU

      Ankara’da onlarca mahallede su sıkıntısı yaşanması üzerine harekete geçen ASKİ, yeni dönemde 695 su deposunu yapıp onarırken, 295 mahallede sondaj çalışması yaparak halkı sağlıklı suya kavuşturdu.

Yorumlar (0)
13
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 18 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Kasımpasa 18 26
9. Antalyaspor 18 25
10. Sivasspor 17 21
11. Alanyaspor 18 21
12. Ankaragücü 17 20
13. Gaziantep FK 18 20
14. Hatayspor 17 19
15. Başakşehir 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 18 15
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 19 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5