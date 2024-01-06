Başkentin altyapısına dev yatırım

Başkentte çevre ve merkez ilçelerde altyapının modernizasyonunu ve güçlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev süresince tamamlanan ve çalışmaları devam eden altyapı çalışmalarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.ANKARA (İGFA) - Başkentin yıllardır ihmal edilen ve kangrene dönen altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı sorunlarına neşter vuran Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak kent genelindeki çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görev süreci boyunca tamamlanan ve çalışmaları devam eden altyapı projelerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

POLATLI’NIN 30 YILLIK SU KRİZİ ÇÖZÜLÜYOR

Altyapı yatırımları, şehrimizin yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına büyük önem taşımaktadır diyerek, Başkentin dört bir yanında çalışmalarına başlayan ASKİ ekipleri, Polatlı’nın 30 yıllık su krizini çözmek için 2 milyar 400 milyon lira maliyetli 100 kilometreden oluşacak İvedik-Polatlı Suyu içme hattının 86 kilometresini tamamladı.

ÇUBUK VE AKYURT’UN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Projesi 2017’de onaylanan ancak yapımı uzun süre ihmal edilen Çubuk-Akyurt İçme Suyu Hattı tamamlandı. 78 milyon lira maliyetle, geçen sene tamamlanan 24 kilometrelik proje sayesinde 75 bin kişi sağlıklı ve kesintisiz suya kavuştu.

363 MİLYON TL’LİK DEV ALTYAPI PROJESİ

Gölbaşı ilçe merkezi başta olmak üzere birçok kırsal mahallede 650 bin kişiyi sağlıklı suya kavuşturan 24 kilometrelik ‘‘Mamak-Gölbaşı İçme Suyu Hattı’’ 363 milyon TL’lik yatırımla tamamlandı.

171 KÖY KAPALI KANALİZASYON SİSTEMİNE GEÇTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın konuşmalarında sık sık “Benim önceliğim insan sağlığı, insan canı” diyerek vurguladığı açıktan akan kanalizasyon suyu sorunu, kapalı sisteme dâhil ediliyor. Yeni dönemde 171 köyün kanalizasyonu kapalı sisteme geçirilirken,57 köyde daha çalışmalar sürüyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI TEKER TEKER TAMAMLANIYOR

On yıllardır su taşkınları yaşanan İstasyon Caddesi, Keçiören Barış Yolu Caddesi, Gordion AVM Önü, Elektrokent ve Sıhhiye Yenişehir Pazarı önündeki altyapı çalışmaları teker teker tamamlanıyor.

Altyapıda köklü değişimlere imza atan ASKİ ekipleri, Başkent genelinde içme suyu hatlarını yeniliyor, daha önce içme suyu erişimi olmayan mahallelere yeni hatlar döşüyor, temiz ve sağlıklı içme suyu hizmetiyle vatandaşların yaşam kalitesini yükseltiyor.

BEYPAZARI’NIN TEMİZ SU İHTİYACI TAMAMLANDI

Beypazarı nüfusunun artması sonrası çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi çalışmalarını tamamlayarak ilçenin temiz su ihtiyacını tamamladı.

NALLIHAN’IN İÇME SUYU ALTYAPISI TAMAMLANDI

ASKİ, 40 kilometresi asbestli olmak üzere 76 kilometre içme suyu altyapı çalışmalarını 22 milyon lira maliyetle yeniledi.

BAŞKENT ASBESTLİ BORULARDAN KURTULDU

Ankara’da 220 kilometresi insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen asbestli borular olmak üzere yaklaşık 400 kilometrelik eskimiş içme suyu hattı, 91 milyon lira maliyetle yenilendi.

ELMADAĞ HASANOĞLAN VE LALAHAN SAĞLIKLI İÇME SUYUNA KAVUŞTU

110 milyon TL maliyetle tamamlanan ve Çamlıdere’den Elmadağ’a kesintisiz su getiren Mamak – Elmadağ İçme Suyu Hattı ile Elmadağ, Hasanoğlan ve Lalahan sağlıklı içme suyuna kavuştu.

BAŞKENTLİLER SAĞLIKLI SUYA KAVUŞTU

Ankara’da onlarca mahallede su sıkıntısı yaşanması üzerine harekete geçen ASKİ, yeni dönemde 695 su deposunu yapıp onarırken, 295 mahallede sondaj çalışması yaparak halkı sağlıklı suya kavuşturdu.