Başkente yepyeni iki modern itfaiye istasyonu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı ilçesi Tulumtaş Mahallesi ile Yenimahalle ilçesi Yuva Mahallesi’nde hizmet verecek olan yeni ve modern itfaiye istasyonları için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 7/24 esasına göre çalışan itfaiyecilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği istasyonların 2023 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.ANKARA (İGFA) - İtfaiye teşkilatını güçlendirmek için bir yandan liyakat usulüne göre yeni itfaiye memurları istihdam eden ve itfaiye araç filosunu genişleten Ankara Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da kentin dört bir yanına yeni ve modern itfaiye istasyonları inşa ediyor.

Yenimahalle Yuva ve Gölbaşı Tulumtaş Mahallelerine kurulan itfaiye istasyonlarının 2023 yılında tamamlanarak hizmete başlaması planlanıyor.

HEDEF DAHA HIZLI VE DAHA ETKİN MÜDAHALE

Yuva ve Tulumtaş Mahalleleri ile çevre bölgelerde meydana gelebilecek olaylara daha hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla iki yeni istasyon binasının yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Yenimahalle Yuva Mahallesi’nde 3 bin 6 metrekare arsa alanı üzerine 1360 metrekare inşaat alanı ve betonarme olarak yapılan 2 katlı istasyon binası, 4 itfaiye araç kapasiteli olacak. 2 bin 741 metrekare arsa alanı üzerine 662 metrekare inşaat alanı üzerine betonarme olarak yapılan Gölbaşı Tulumtaş Mahallesi’ndeki itfaiye istasyonu ise 2 katlı ve 3 araç kapasiteli olarak hizmet verecek.

Yüzde 50’si tamamlanan Yenimahalle Yuva Mahallesi’ne kurulan istasyonun 4 ay, yüzde 85’i tamamlanan Gölbaşı Tulumtaş Mahallesi’ndeki itfaiye istasyonun da 2 ay içinde Başkentlilerin hizmetine girmesi planlanıyor.

İSTASYON SAYISI 48’E ULAŞACAK

İtfaiyecilerin her türlü ihtiyacının düşünüldüğü istasyon binalarında yemekhane, santral odası, yatakhaneler, giyinme ve soyunma odaları bulunuyor. 7/24 esasına göre çalışan itfaiyecilerin boş vakitlerini değerlendirebilmesi ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için de itfaiye binası ve çevresine çeşitli sportif alanlar yer alacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilecek istasyonların tamamlanmasıyla Ankara İtfaiyesi’nin Başkent genelindeki istasyon sayısı 48’e ulaşmış olacak.