Başkent'te yardım seferberliği

Ülkeyi yasa boğan haberin alınmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Ankara İtfaiyesi ekipleri, göçük altında kalan 20 canı kurtardı. ABB’nin deprem bölgelerine acil ihtiyaçların gönderilmesi amacıyla başlattığı yardım kampanyası da devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ilçesi 10 ilde birden hissedilen depremin ardından tüm imkânlarını seferber ederek, arama kurtarma ve yardım ekiplerini bölgeye sevk etti.

Türkiye’yi yasa boğan haberin alınmasının ardından hava ve karayoluyla deprem bölgesine gönderilen Ankara İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ta sürdürdüğü çalışmalarda göçük altında kalan 20 canı kurtararak hayata tutunmalarını sağladı.

Ekiplerin deprem bölgesinde sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgiyi ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Tüm kurumlar ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Yavaş, “Kahramanmaraş’ta şu ana kadar 20 canımızı kurtardık. Birlikte hayata tutunmak için çalışıyoruz. Asla umutsuzluğa kapılmayalım. Dayanışma var oldukça hayat kazanacak. Tüm kurumlar ile iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

YARDIM KAMPANYASI SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun destek veriyor.

Deprem sonrası tüm ekiplerini seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla birlikte gelen yardımların ayrıştırılması ve tasnifi için Ankara Spor Salonu ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yerleşkesinde sabaha kadar mesai harcadı.

Acil ihtiyaç duyulan eldiven, mont, bot, bere, kışlık giysi, katalitik, tüp, yatak, battaniye, powerbank, konserve gıdalar, çocuk bezi, çocuk maması, hijyenik ped, hijyen malzemesi gibi eşyalar BELKO Soğu Hava Deposu’na getirilirken, destek olmak isteyen Başkentlilerin yardım malzemeleri Başkent 153 aracılığı ile evden de alınmaya devam ediyor.

Ayrıca, ABB’nin sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda deprem bölgesinde bolca konserve gıda ve suya ihtiyaç olduğu duyuruldu.

KURULAN NOKTALARIN SAYISI 12 OLDU

Başkentlilerin yardım malzemelerinin mobil araçlarla toplandığı meydan sayısı altıdan 12’ye çıkarıldı. Yardımların toplanacağı duyurulan 23 ANFA Şefliği’nde de çalışmalar devam ediyor.

ANFA Şefliklerinin bulunduğu 23 nokta şöyle:

-Yenimahalle Cemre Parkı,

-Pursaklar Recep Tayyip Erdoğan Parkı

-Sincan Harikalar Diyarı,

-Etimesgut Göksu Parkı,

-Çankaya Dikmen Vadisi,

-Altınpark Tepehan ve Bitki Evi,

-Mamak 50. Yıl Parkı Mavi Göl,

-Altındağ Gençlik Parkı Ankara Kent Konseyi Binası,

-Ayaş Kent Meydanı Belediye Binası,

-Güdül Belediye Binası Önü,

-Beypazarı Atatürk Parkı,

-Nallıhan Kent Meydanı,

-Polatlı Merkez,

-Kazan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı,

-Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Peyzaj Bina,

-Çamlıdere Şeyh Semerkandi Türbesi Peyzaj Bina,

-Çubuk Adnan Menderes Parkı,

-Akyurt Osmanlı Mesire Alanı,

-Kalecik (personel gelip alacak),

-Haymana Terminal,

-Şereflikoçhisar Terminal,

-Gölbaşı Mogan Parkı,

-Bala Merkez.

Yardım etmek isteyen vatandaşların işinin kolaylaştırılması amacıyla araçla teslimin yapıldığı 12 nokta ise şöyle:

-Batıkent Atlantis Meydanı

-Yenimahalle Belediyesi Önü

-Eryaman Göksu AVM Önü

-Çayyolu Arcadium AVM Önü

-Ayrancı Pazarı

-Öveçler Vadisi Parkı Meydanı

-Aşağı Eğlence Meydanı

-Şafaktepe Parkı

-Tıp Fakültesi Caddesi (Yunus Market Önü)

-Şahintepe Mahallesi (Hacı Bektaş Veli Parkı)

-Bilkent Center Otoparkı

-Keçiören Meydanı (Şelale Önü)