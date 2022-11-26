Son Dakika

Başkent'te Rotary ve belediye işbirliğiyle park açıldı

YAŞAM 26.11.2022, 15:29
Başkent'te Rotary ve belediye işbirliğiyle park açıldı

Yerel Yönetim ve STK işbirliğinin başarılı bir örneği olarak, Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi ve proje paydaşı Ankara Emek Rotary Kulübü tarafından hayata geçirilen “ERİŞİLEBİLİR YAŞAM VE OYUN PARKI" Batıkent Ali Dinçer Parkı içinde hizmete açıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi, Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi ve  Ankara Emek Rotary Kulübü ortaklaşa imzaladıkları protokol ile engelli çocuk ve yetişkinlerin, engeli olmayan bireylerle sosyalleşmeleri, oyunlar oynarken öğrenme becerilerini geliştirebilmeleri ve aynı zamanda egzersiz yapabilmeleri amacıyla düzenlenen park, özel tasarlanmış ekipmanlarla oluşturularak 6 yıllık bir proje süreci sonucunda hayata geçirildi.

Emek Rotary Kulübü üyeleri, Rotary 2430 Bölge Rotaryenleri, Ankara Kent Konseyi Başkanı Sayın Halil İbrahim YILMAZ, Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Sayın Ersan PETEKKAYA, Ankara Büyükşehir Belediyesinin değerli çalışanları, Engelli Dernekleri ve kıymetli vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen Açılış Töreni; açılış konuşmalarının ardından Ankara Özel Bireyler Karma Çocuk Korosu dinletisi sonrasında kurdele kesimi ile devam etti.

Yapılan konuşmalarda, parkın fonksiyonel ve sürdürülebilir katkı sağlayabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Fizyoterapistler Derneği ve Ankara Emek Rotary Kulübü tarafından verilen desteklerin devam ettirileceği taahhüdü önemle ifade edildi.

Ankara Emek Rotary Kulübünün 6 yıl önce başlattığı projede hedeflenen parkın; engelli bireylerin gereksinimlerini de karşılayacak bir anlayışla, tüm yaş gruplarına hizmet verebilecek fiziksel ve zihinsel iyilik hali yaratacak, bilimsel ve akademik veriler ışığında herkes için engelsiz tasarım ilkelerini önceleyerek doğaya uygun, engelsiz (Eğitim, Rehabilitasyon, Oyun ve Yaşam) bir park olmasının yanı sıra aynı zamanda tüm bireyler için parkın kolay ulaşılabilir olmasının sağlanması ile geniş bir kitleye hizmet verebilme hedeflenmiş ve bu konuda yerel yönetimin duyarlılığı ile amaca ulaşıldı.

Gelecekte benzerlerinin hayata geçirilmesini dilediğimiz “ERİŞİLEBİLİR YAŞAM VE OYUN PARKI’’nın açılış töreninin 24 Kasım Öğretmenler Günü gerçekleşmesi ise açılışa ayrı bir anlam kattı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Boluspor 14 25
3. Pendikspor 13 24
4. Keçiörengücü 13 24
5. Samsunspor 13 23
6. Rizespor 13 22
7. Bodrumspor 14 22
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 15 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4