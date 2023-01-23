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Başkent'te müzik festivali coşkusu

YAŞAM 23.01.2023, 08:30
Başkent'te müzik festivali coşkusu

Dj Anıl Bütün’ün performansıyla Seğmenler Parkı’nda başlayan elektronik müzik festivaline gençler yoğun ilgi gösterdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentli gençlerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlediği ‘Elektronik Müzik Festivali’ bu yılda da devam ediyor.

Festival kapsamında; Seğmenler Parkı’nda kurulan konser alanını dolduran Başkentli gençler, Dj Anıl Bütün’ün başarılı performansıyla keyifli vakit geçirdi.

 ABB SANATIN VE SANATÇININ YANINDA

ABB TV ve Youtube Kanalını üzerinden canlı olarak yayınlanan Dj Anıl Bütün’ün performansı yoğun ilgi gördü.    

Büyükşehir Belediyesinin geçen sene olduğu gibi 2023’te de elektronik müziği ve bu tarzı sevenleri desteklemesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bütün şunları söyledi:

“Sanat ve müzikle ilgili etkinliklerin olması, bunların Büyükşehir Belediyesine ait yerlerde yapılması inanılmaz güzel bir şey. Böyle etkinlikler yapıldığı zaman geri dönüşümü çok güzel oluyor. Enerji çok güzel, daha da güzel olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Yavaş Başkan’ımıza çok teşekkür ederim.”

Doksanlı yıllardan beri elektronik müziğin Ankara’da sevilerek dinlendiğini belirten Festival Organizatörü Mustafa Demir ise “Ankara elektronik müziğin de başkenti… Elektronik müziği bu tür projelerle devam ettirebilmemiz çok güzel. Mansur Başkan’ın da buna destek olması da çok güzel. Bu tür prestijli projeler katma değeri de artırıyor. Bunun için çok memnunuz” dedi.

 ELEKTRONİK MÜZİK TUTKUNLARINDAN MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR     

Seğmenler Parkı’nda serin havaya aldırmadan kendilerini elektronik müziğin ritmine bırakarak dans eden Başkentliler de gerçekleştirilen festival için ABB’ye ve Mansur Yavaş’ şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Yağız Kaan Erdemir: “Bu tür müziği seven çoğu insan belli yerler dışında bu müziğe fazla erişemiyordu. Etkinlikler düzenleyerek bunu çok genişletti Mansur Yavaş. Bunun için ona çok teşekkür ediyoruz. Gayet rahat bir biçimde dans edebiliyoruz ve güzel müzik dinleyebiliyoruz.”  

-Seray Günyaktı: “Gençlere hitap eden bu tür etkinliklerin düzenleniyor olması çok güzel bir şey. Daha önce bu tarz etkinlikler yoktu.” 

-Tuğçe Kartal: “Mansur Başkan’a çok teşekkür ediyoruz. Müziğin birleştirici bir unsur. Mansur Başkan da insanları özellikle de gençleri birleştiriyor. Bu anlamda destekliyoruz ve çok seviyoruz kendisini. Hep var olsun.” 

-Burhan Mutlu: “Türkiye’nin her yerinden buradaki etkinliklere büyük hayranlık duyuluyor. Kapalı mekânlara tıkılmaktan sıkıldık ve yorulduk. Bu atmosferde herkesin bir arada olması kadar mükemmel bir şey olamaz. Müzik dinlemeyi seviyoruz, elektronik müziği seviyorum ve bunu açık havada dinlemenin keyfini anlatamam.”

-Merziye Nuri: “Çok güzel bir etkinlik. Çok güzel enerji alıyoruz. Ankara’da gençler için böyle etkinliklere ihtiyaç var. Çok zevk alıyoruz, hep böyle olsun ve devam etsin.”

- Pelin İdilmez: “Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı her şeyi destekliyorum. Ankara’ya yaptığı her şeyde çok başarılı bence… Kültür sanat anlamında da yaptığı her şeyi destekliyorum.”      

 BAŞKENT PARKLARINDAN DJ’LERİN RİTİMLERİ YÜKSELECEK

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının ev sahipliğinde ve Ankara merkezli elektronik müzik topluluğu ‘rave.ank’ın katkılarıyla düzenlenen festival 29 Nisan’a kadar sürecek.

Her ay elektronik müziğin bir temsilcisinin, Başkentin simge parklarında müzikseverlerle buluşacağı festival programı ise şöyle:

-Sinan Çelik (30 Ağustos Zafer Parkı-10 Şubat 2023)

-EFANİN (Anıtpark-17 Mart 2023)

-TRIART (Botanik Parkı-29 Nisan 2023) 

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