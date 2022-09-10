Başkent'te kısırlaştırma operasyonu

Hayvan dostu uygulamalarıyla sokak hayvanlarının yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında başlattığı Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma projesini sürdürüyor. Yılda ortalama 24 bin sokak hayvanının kısırlaştırılması hedeflenen proje ile 4 ayda 7 bin 459 sokak hayvanını kısırlaştırılarak, doğal yaşamlarına bırakıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘hayvan dostu’ uygulamalarıyla sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Gönüllü hayvanseverler, sivil toplum kuruluşları ve ilçe belediyeleri ile sokak hayvanlarının sağlığı için ortak projeler üreten ve ilçe belediyelerine kısırlaştırma desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en kapsamlı sokak hayvanı kısırlaştırma projesine imza atıyor.

HEDEF: KONTROLSÜZ SOKAK HAYVANI POPÜLASYONUNUN ÖNÜNE GEÇMEK

Bir yandan kısırlaştırma işlemini kendi imkânlarıyla sürdüren ABB, Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) ile imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda da Başkent genelinde hizmet veren 13 özel hayvan hastanesiyle birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının toplama ve kısırlaştırma operasyonlarını gerçekleştiriyor.

Projeyle birlikte bulundukları alandan alınarak özel hayvan hastanelerine getirilen sokak hayvanları, orada bir gün dinlendirildikten sonra kısırlaştırma operasyonu gerçekleştiriliyor. Hayvanlar 5 günlük tedavi sürecinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Proje kapsamında mayıs ayında 1485, haziran ayında 2 bin 228, temmuz ayında 1836 ve ağustos ayında 1910 olmak üzere 4 ayda toplam 7 bin 459 sokak hayvanını kısırlaştıran Büyükşehir Belediyesi, yılda ortalama 24 bin sokak hayvanın kısırlaştırılmasını ve kontrolsüz sokak hayvanı popülasyonunun önüne geçilmesini hedefliyor.

“POPÜLASYONU 2 YIL İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALMAYI AMAÇLIYORUZ”

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak kısırlaştırma çalışması yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bütün belediyelerimize örnek olacak bir çalışma başlattık. Ayda bin hayvandan az olmamak üzere sokak hayvanlarını yakalama hizmeti alım işini başlattık. 5199 sayılı kanunun bütün kurallarına uyarak toplanan sokak canlarımız Belediyemize bağlı 4 birim ve (OHHAD) 13 özel hayvan hastanesinde; bir gün dinlendirilip, ertesi gün kısırlaştırma operasyonu yapılıyor ve 5 gün postop bakımları tamamlandıktan sonra alındıkları ortama tekrar geri bırakılıyor. Bu sayede kısırlaştırma sayımızı ikiye katlayarak yılda ortalama 24 bin ile sokak hayvanlarını popülasyonunu 2 yıl içerisinde kontrol altına almayı amaçlıyoruz. 2014 yılında kısırlaştırma sayısı sadece 7 bin 200’dü. 25 ilçe belediyemizin de ayda sadece 100’er kısırlaştırma yapmaları hâlinde dâhi ortalama 30 bin kısırlaştırma yapabileceklerini var saydığımızda Ankara’da 54 bin kısırlaştırma ile sokak canlarımızın kontrolsüz popülasyon artışının önüne kısa sürede geçmiş olacağız.”