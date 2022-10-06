Başkent'te Bursa Osmangazi rüzgarı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından gençlere yönelik düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı ‘Tam Bana Göre Festivali’nde Osmangazi Belediyesi standı yoğun ilgi gördü.ANKARA (İGFA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen festival, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olduğu festivalde Osmangazi Belediyesi de gençlere yönelik farklı projeleriyle yerini aldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, festivalin ilk gününde standı ziyaret eden misafirleri ağırladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra birçok milletvekili ve farklı illerden gelen belediye başkanları, Osmangazi Belediyesi’nin standında Başkan Dündar ile sohbet ederek projeler hakkında bilgi aldı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ndeki hatıra para basma setine oturan ziyaretçiler, burada Osmanlı’nın ilk akçesini basma fırsatı buldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Osmangazi Belediyesi’nin standında hatıra olarak Osmanlı akçesi bastı. Gençlere yönelik yatırımlar hakkında bilgi alan Özhaseki, gençlere yönelik yaptığı projeler ve verdiği destekten dolayı Başkan Dündar’a teşekkür plaketi takdim etti.

Klasik belediyeciliğin dışında birçok alanda yaptıkları çalışmaların festivalde her yaştan ziyaretçilerin beğenisini kazandığını dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bu yıl 2’incisi düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festivali’ne katılarak, gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz projelerimizi tanıtan bir stand açtık. Gençlerimizin yoğun ilgisi ile karşılaştık. Festivali düzenleyen Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından da, gençlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız için, bir teşekkür plaketi ile ödüllendirildik. Bu güzel ve coşkulu festivalde gençlerimize yönelik hayata geçirdiğimiz çalışmalar başta olmak üzere spor, bilim, teknoloji, eğitim, sanat ve sosyal faaliyetler alanında yaptığımız projelerimizi tanıtıyoruz” İfadelerini kullandı.

Başkan Dündar, standı ziyaret eden gençlere kırtasiye seti ve Osmangazi Belediyesi’nin süreli yayınlarından hediye etti.