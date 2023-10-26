Başkent sokaklarında 100. yıl coşkusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100’üncü yaşını Başkentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlamaya başladı. Cadde ve bulvarının kırmızı beyaza büründüğü Ankara’da Cumhuriyet Haftası etkinlikleri Adnan Ötüken Parkı, Bahçelievler 7. Cadde, Ulus Heykel, Gençlik Parkı, Yeni Tren Garı ve Beşevler Metro İstasyonu’nda düzenlenen Kent Orkestrası ile Mehter ve bando takımlarının gösterileriyle devam etti.ANKARA (İGFA) - Başkent Ankara, Cumhuriyetin 100’üncü yılını Ankara Büyükşehir Belediyesinin kentin dört bir yanında düzenlediği Cumhuriyet Haftası etkinlikleri devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinasyonluğunda düzenlenen ve 23 Ekim Pazartesi günü başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla Başkentin Türk bayraklarıyla kırmızı ve beyaza bürünen caddeleri, prestij parkları ve simge noktaları Kent Orkestrası, Mehter ve bando takımlarıyla şenleniyor.

Başkentlilerin Cumhuriyet coşkusu yaşadığı ve 23 Ekim Pazartesi günü başlayan etkinlikler; Adnan Ötüken Parkı, Bahçelievler 7. Cadde, Ulus Heykel, Gençlik Parkı, Yeni Tren Garı ve Beşevler Metro İstasyonu’nda düzenlenen gösterilerle devam etti. Mehter takımı ve Kent Orkestrası’nın konser düzenlediği etkinliklerde bando takımı da çaldıkları marşlarla Ankaralıları coşturdu. Kent Orkestrası’nın Ulus Heykel’de düzenlediği konserde Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan repertuarı izleyicilerden büyük alkış aldı.

VATANDAŞLAR CUMHURİYET COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞADI

Cumhuriyet ruhuna yakışan etkinliklerle keyifli vakit geçiren ve bayram coşkusunu doyasıya yaşayan Ankaralılar, düşüncelerini şöyle aktardı:

- Dilek Yörük: “Biz de etkinlik takvimini sosyal medyadan gördük. Biz çok beğendik, oğlum da çok eğleniyor. 100. yıla yakışan kutlamalar oluyor.”

- İmren Sükut: “Cumhuriyetin 100. yılında çok mutluyuz, kıvançlıyız, gururluyuz. Cumhuriyet ilelebet sürsün.”

- Murat Laçin: “Cumhuriyetin 100. Yılı bütün milletimize kutlu olsun. Bizi bugünlere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu faaliyetler tabi ki bizi çok mutlu ediyor. 100 yıl önce kazanılmış bir zaferi kazananlar kutlar. Mansur Başkan’a ve bu faaliyetlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

- Burcu Akyürek: “Şehir dışından geliyorum. Başkent Ankara’da böyle bir etkinliğin olması müthiş bir şey. 100. Yıla özgü bu etkinliklerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar devam etmesini istiyoruz. Mansur Başkan’ımıza da çok teşekkür ediyoruz.”

- Ece Naz Çerçi: “Etkinliği çok sevdim, çok güzel hazırlamışlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. yıl için çok heyecanlıyız.”

- Fatma Ünal: “Orkestradan çok memnun kaldık. Keşke bu tür etkinlikler her zaman olsa. Çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler hafta boyunca devam edecek. Saat 12.00’de Yeni Tren Garı girişinde Kent Orkestrası’nın konseriyle başlayacak olan kutlamaların programı şöyle:

26.10.2023

12.00- Kent Orkestrası- Altınpark

13.00- Bando Takımı- Ulus Heykel

14.30- Bando Takımı- Gençlik Parkı

15.00- Kent Orkestrası- Kuğulu Park

15.00- Mehter- Altınpark

16.00- Bando Takımı- Zafer Çarşısı

17.30- Bando Takımı- Güvenpark

27.10.2023

12.00- Kent Orkestrası- Gençlik Parkı

13.00- Bando Takımı- Altınpark

14.30- Bando Takımı- Ankara Kalesi

15.00- Kent Orkestrası- Kurtuluş Parkı

15.00- Mehter Takımı- Ankara Kalesi

16.00- Bando Takımı- Kurtuluş Parkı

17.30- Bando Takımı- ODTÜ Metro İstasyonu

28.10.2023

12.00- Kent Orkestrası- Lozan Parkı

12.30- Bando Takımı- Botanik Parkı

14.00- Bando Takımı- Lozan Parkı

15.00- Kent Orkestrası- 30 Ağustos Zafer Parkı

15.30- Bando Takımı- Seymenler Parkı

17.00- Bando Takımı- Kuğulu Park