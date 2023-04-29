Son Dakika

Başkent'in 100 yılı masaya yatırıldı

YAŞAM 29.04.2023, 17:00
Başkent'in 100 yılı masaya yatırıldı

Ankara Kent Konseyi, ‘SpacePol’ projesi kapsamında Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle “100 Yılda Başkent Olmak ya da Başkent Hâline Gelmek” başlıklı çalıştaya imza attı.ANKARA (İGFA) - ‘SpacePol’ projesi kapsamında Ankara’nın Başkent olmasıyla birlikte geçen 100 yılının tüm boyutlarıyla ele alındığı çalıştaya; Fransa Büyükelçisi Hervé Magro, Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) Dönem Başkanı ve AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Prof. Dr. İlhan Tekeli, CNRS Koordinatörü Prof. Dr. Gülçin Erdi, VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Ankara Rahmi Koç Müzesi Müdürü Özgür Ceren Can, akademisyenler ile Türk ve yabancı öğrenciler katıldı.

FRANSA BÜYÜKELÇİSİ’NDEN AVRUPA MİRAS GÜNLERİNE DAVET    

Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde açılış konuşmalarını yapan Fransa Büyükelçisi Hervé Magro, “Ankara kendini kolay kolay açık etmez ancak biraz yakından tanımak isterseniz ne hazineler barındırdığına şahit olursunuz. Bunu size doğuştan bir Ankaralı olarak söylüyorum… Hepinizi Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılında Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü Ankara tarafından düzenlenecek etkinlikleri izlemeye ve özellikle 16 – 17 Eylül’de düzenlenecek Avrupa Miras Günleri’ni kaçırmamaya davet ediyorum” dedi. 

“GELECEK YÜZYILLARA BU KENTİ MAZLUM MİLLETLERİN BAŞKENTİ OLARAK TAŞIMAK İSTİYORUZ”

4 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünde başlatılan ‘Yüzyıllar Farkındalığı’nın çeşitli projelerle devam ettiğinin altını çizen TKKB ve AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş seçildikten sonra ‘yüzyıllar’ ile ilgili bir süreç yönettik biz. Ankara Kent Konseyi bütün bileşenleri ile Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde ‘iyi ki geldin’ dedi. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yılı, Büyük Taarruz, Sakarya Meydan Muharebesi ve bugün Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından da desteklenen SpacePol projesi kapsamında “100 Yılda Başkent Olmak ya da Başkent Hâline Gelmek” çalıştayını yapıyoruz. Profesör Doktor Gülçin Erdi ve Profesör Doktor Zafer Savaş Şahin Kent Konseyi Başkan Vekilimiz bizim adımıza süreci yönettiler. Bir Ankara aşığı, Ankara doğumlu ve Ankara'ya kent aidiyeti olan Fransa Büyükelçisi Hervé Magro tarafından da himaye edildi. Yüzyıl içerisine bu kentin, dünya başkentleri ile yaraşır bir şekilde yaptığı gelişmeyi masaya akademik olarak yatırdık. Gelecek yüzyıllara bu kenti Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı olarak mazlum milletlerin başkenti olarak taşımak istiyoruz.

AKADEMİSYENLER ANKARA’NIN 100 YILINI KONUŞTU

Ankara ile ilgili her türlü bilimsel çalışmaya destek olmaya hazır olduklarını belirten AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de “Uzun yıllardır Türkiye’nin Başkenti olan Ankara’nın üzerine yapılmış önemli araştırmalar, önemli akademik çalışmalar var ancak bu çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması konusunda ciddi sorunlar yaşandı. Ankara’da toplumsal dönüşümün, kentin mekânsal gelişiminin her tür detayının aslında bilimsel araştırmalara konu olması ve bunun kamuoyuna da anlatılması gerekirdi. Bizlere yapılan bu çalıştay içerisindeki bilimsel verirler Ankara'nın bundan sonraki dönemi içinde ışık tutacak” ifadelerini kullandı.

Alanlarında uzman akademisyenleri programın Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk gününde başkentlik olgusunun sembolik ve siyasi anlamı ile başkentte değişen bellek ve mekânlar ele aldı. Programın AKK Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleştirilecek ikinci gününde ise Başkentte üretim, kültür ve mekânları masaya yatırıldı. Çalıştay Ankara üzerine araştırmalar yapan genç araştırmacıların sunumları ile sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 30 62
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 29 48
6. Konyaspor 31 45
7. Trabzonspor 30 45
8. Kayserispor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 29 29
16. Giresunspor 29 27
17. Gaziantep FK 29 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 29 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 32 69
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Eyüpspor 34 59
5. Sakaryaspor 33 56
6. Bodrumspor 33 55
7. Göztepe 32 54
8. Manisa FK 33 52
9. Keçiörengücü 33 50
10. Bandırmaspor 32 50
11. Boluspor 32 48
12. Tuzlaspor 33 38
13. Erzurumspor 32 33
14. Altay 33 33
15. Altınordu 32 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 32 25
18. Denizlispor 32 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. Arsenal 33 75
2. M.City 31 73
3. Newcastle 32 62
4. M. United 31 60
5. Tottenham 33 54
6. Aston Villa 33 54
7. Liverpool 32 53
8. Brighton 31 52
9. Brentford 34 50
10. Fulham 32 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 32 39
13. Wolves 34 37
14. Bournemouth 33 36
15. West Ham United 33 34
16. Leeds United 33 30
17. Nottingham Forest 34 30
18. Leicester City 33 29
19. Everton 33 28
20. Southampton 33 24
Takımlar O P
1. Barcelona 32 79
2. Real Madrid 32 68
3. Atletico Madrid 31 63
4. Real Sociedad 32 58
5. Villarreal 31 50
6. Real Betis 32 49
7. Athletic Bilbao 31 46
8. Osasuna 32 44
9. Rayo Vallecano 32 43
10. Girona 31 41
11. Sevilla 31 41
12. Mallorca 31 40
13. Celta Vigo 31 39
14. Real Valladolid 31 35
15. Almeria 32 33
16. Valencia 31 33
17. Cadiz 31 32
18. Getafe 31 31
19. Espanyol 31 28
20. Elche 32 16