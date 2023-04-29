Başkent'in 100 yılı masaya yatırıldı

Ankara Kent Konseyi, ‘SpacePol’ projesi kapsamında Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle “100 Yılda Başkent Olmak ya da Başkent Hâline Gelmek” başlıklı çalıştaya imza attı.ANKARA (İGFA) - ‘SpacePol’ projesi kapsamında Ankara’nın Başkent olmasıyla birlikte geçen 100 yılının tüm boyutlarıyla ele alındığı çalıştaya; Fransa Büyükelçisi Hervé Magro, Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) Dönem Başkanı ve AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Prof. Dr. İlhan Tekeli, CNRS Koordinatörü Prof. Dr. Gülçin Erdi, VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Ankara Rahmi Koç Müzesi Müdürü Özgür Ceren Can, akademisyenler ile Türk ve yabancı öğrenciler katıldı.

FRANSA BÜYÜKELÇİSİ’NDEN AVRUPA MİRAS GÜNLERİNE DAVET

Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde açılış konuşmalarını yapan Fransa Büyükelçisi Hervé Magro, “Ankara kendini kolay kolay açık etmez ancak biraz yakından tanımak isterseniz ne hazineler barındırdığına şahit olursunuz. Bunu size doğuştan bir Ankaralı olarak söylüyorum… Hepinizi Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılında Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü Ankara tarafından düzenlenecek etkinlikleri izlemeye ve özellikle 16 – 17 Eylül’de düzenlenecek Avrupa Miras Günleri’ni kaçırmamaya davet ediyorum” dedi.

“GELECEK YÜZYILLARA BU KENTİ MAZLUM MİLLETLERİN BAŞKENTİ OLARAK TAŞIMAK İSTİYORUZ”

4 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünde başlatılan ‘Yüzyıllar Farkındalığı’nın çeşitli projelerle devam ettiğinin altını çizen TKKB ve AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş seçildikten sonra ‘yüzyıllar’ ile ilgili bir süreç yönettik biz. Ankara Kent Konseyi bütün bileşenleri ile Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde ‘iyi ki geldin’ dedi. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yılı, Büyük Taarruz, Sakarya Meydan Muharebesi ve bugün Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından da desteklenen SpacePol projesi kapsamında “100 Yılda Başkent Olmak ya da Başkent Hâline Gelmek” çalıştayını yapıyoruz. Profesör Doktor Gülçin Erdi ve Profesör Doktor Zafer Savaş Şahin Kent Konseyi Başkan Vekilimiz bizim adımıza süreci yönettiler. Bir Ankara aşığı, Ankara doğumlu ve Ankara'ya kent aidiyeti olan Fransa Büyükelçisi Hervé Magro tarafından da himaye edildi. Yüzyıl içerisine bu kentin, dünya başkentleri ile yaraşır bir şekilde yaptığı gelişmeyi masaya akademik olarak yatırdık. Gelecek yüzyıllara bu kenti Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı olarak mazlum milletlerin başkenti olarak taşımak istiyoruz.

AKADEMİSYENLER ANKARA’NIN 100 YILINI KONUŞTU

Ankara ile ilgili her türlü bilimsel çalışmaya destek olmaya hazır olduklarını belirten AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de “Uzun yıllardır Türkiye’nin Başkenti olan Ankara’nın üzerine yapılmış önemli araştırmalar, önemli akademik çalışmalar var ancak bu çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması konusunda ciddi sorunlar yaşandı. Ankara’da toplumsal dönüşümün, kentin mekânsal gelişiminin her tür detayının aslında bilimsel araştırmalara konu olması ve bunun kamuoyuna da anlatılması gerekirdi. Bizlere yapılan bu çalıştay içerisindeki bilimsel verirler Ankara'nın bundan sonraki dönemi içinde ışık tutacak” ifadelerini kullandı.

Alanlarında uzman akademisyenleri programın Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk gününde başkentlik olgusunun sembolik ve siyasi anlamı ile başkentte değişen bellek ve mekânlar ele aldı. Programın AKK Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleştirilecek ikinci gününde ise Başkentte üretim, kültür ve mekânları masaya yatırıldı. Çalıştay Ankara üzerine araştırmalar yapan genç araştırmacıların sunumları ile sona erdi.