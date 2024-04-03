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Başkent caddeleri ormana dönecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü; Göksu ve Anadolu Bulvarı Fidanlıklarından sonra şimdi de BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda yeni bir “Fidanlık” açtı Hem üretimi yapılan hem de yerli üreticilerden tedarik edilen boylu yapraklı, ibreli ağaç ve ağaçcıklar; Ankara genelinde bulunan yeşil alan, refüj ve parklara dikiliyor

YAŞAM 03.04.2024, 08:16
Başkent caddeleri ormana dönecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü; Göksu ve Anadolu Bulvarı Fidanlıklarından sonra şimdi de BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda yeni bir “Fidanlık” açtı. Hem üretimi yapılan hem de yerli üreticilerden tedarik edilen boylu yapraklı, ibreli ağaç ve ağaçcıklar; Ankara genelinde bulunan yeşil alan, refüj ve parklara dikiliyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, “yeşil odaklı” projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. ANFA Genel Müdürlüğü, Göksu ve Anadolu Bulvarı Fidanlıklarından sonra şimdi de BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda yeni bir “Fidanlık” açtı.

BAKAP’A YENİ FİDANLIK

Ankara’ya üçüncüsü kazandırılan ve 41 dönüm arazi üzerine kurulu BAKAP Fidanlık bünyesinde; 45 farklı türden 15 bin adet boylu yapraklı, ibreli ağaç ve 35 farklı türden de 250 bin çalı bulunuyor. Fidanlık, son teknoloji akıllı sulama sistemi ile sulanarak hem su tasarrufu sağlanıyor hem de daha fazla verim elde ediliyor.

Akıllı sulama sistemi sayesinde bitkinin ihtiyacı olacak kadar su verilerek gübreleme ve ilaçlama da bu sistem üzerinden gerçekleştiriliyor.

FİDANLAR YERLİ ÜRETİCİLERDEN TEDARİK EDİLİYOR

Fidanlıkta üretimi yapılan ve yerli üreticilerden de temin edilen boylu yapraklı, ibreli ağaç ve ağaççıklar; adaptasyon sürecinden geçirildikten sonra Ankara genelinde bulunan yeşil alan, refüj ve parklara dikiliyor.

ANFA Genel Müdürlüğü Peyzaj Müdür Yardımcısı Bünyamin Doruk, “BAKAP Tarım Kampüsü’nde yer alan fidanlık 41 dönüm arazi üzerine kuruldu. Bu alan içinde yaklaşık 15 bin yapraklı ağaç ve 250 bin çalıyı barındırıyoruz. Ankara genelinde 3 tane fidanlığımız bulunuyor, bunlar BAKAP, Göksu ve Anadolu Bulvarı fidanlığı... Fidanlıklarımızda yaklaşık 45 farklı tür ağacımız ve 35 farklı türde çalımız bulunuyor. 2023 yılı içerisinde yaklaşık 100 bin adet ağaç 1,5 milyon da çalı sevkiyatı gerçekleştirdik. Ayrıca Kahramankazan’da yapımına başladığımız Kazanova fidanlığımız faaliyete geçti. 17 dönüm arazi üzerine kurulu fidanlıkta 10 bin adet yapraklı ağaç ve 250 bin çalıyı barındırmayı planlıyoruz.  Fidanlıklarımızda bulunan bitkilerimizi öncelikle Ankara genelindeki yerli üreticilerimizden, geri kalan kısmını da Türkiye geneli yerli üreticilerimizden en uygun fiyatla tedarik ediyoruz. Bu fidanların adaptasyonunu sağlayarak yeşil alanlara, refüjlere ve parklara dikilmesini gerçekleştiriyoruz” dedi.

2023 YILINDA TOPLAM 1 MİLYON 600 BİN AĞAÇ VE ÇALI SEVKİYATI YAPILDI

Son 3 yıl içerisinde Ankara’ya 3 yeni fidanlık kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 13 bin metrekare alan ve 500 bin çalı ve ağaççık ile Anadolu Bulvarı Fidanlığında üretim gerçekleştirirken Göksu Parkı yanında mevcut bulunan ancak çok aktif kullanılmayan 27 bin metrekare alanda 12 bin yapraklı ve ibreli ağacın yer aldığı Göksu Fidanlığı’nı da restore ederek tam kapasite hizmet verebilme düzeyine getirdi.

Kahramankazan ilçesinde 17 bin metrekare alana 10 bin ağaç ve 250 bin çalı barındırma kapasitesine sahip Kazanova Fidanlığı’nın yapım çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı.

2023 yılı içerisinde fidanlıklardan Ankara geneline dikilmek üzere 100 bin boylu yapraklı, ibreli ağaç ile yaklaşık 1,5 milyon çalı olmak üzere toplam 1 milyon 600 bin bitki sevkiyatı gerçekleştirildi.

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