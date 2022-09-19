Başkent Avrupa Hareketlilik Haftası’nı kutluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Türkiye Delegasyonunun destekleriyle tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası”nı çeşitli etkinliklerle kutluyor. “İklim Değişikliğinde Bisikletin Rolü” konulu söyleşi ile başlayan etkinlikler hafta sonu boyunca devam etti. Bahçelievler 7. Cadde yürüyüşten çocuklar için bisiklet sürüşüne, yogadan dans gösterisine, sokak sanatçılarının performanslarından konserlere pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 16-22 Eylül tarihleri arasını kapsayan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisikletin etkin ve sağlıklı bir ulaşım aracı olduğu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Avrupa Türkiye Delegasyonun destekleriyle “Çeşitlendirerek Devam Et” sloganıyla tüm dünyada kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası”na özel olarak hazırlanan etkinliklere Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

EGO’DAN “ÇOCUKLAR İÇİN SÜRÜŞ ŞENLİĞİ”

“Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinliklerinin ilki Batıkent’te yer alan Bisiklet Kampüsü’nde düzenlendi. Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Bahar Yenigül’ün “İklim Değişikliğinde Bisikletin Rolü” konulu söyleşisi ABB TV üzerinden canlı olarak yayınlandı.

EGO Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Parkı’nda Başkentlileri “Gençler ve Genç Kalanlar Birlikte Yürüyor” adlı etkinlikle buluşturdu. Toplumsal Duyarlılık Projesini yürüten 20 kişilik Bilkent Üniversitesi öğrencileri ile Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Yaşlılar Bilgi Erişim Merkezi üyeleri EGO otobüsü ile etkinlik alanına getirildi. Yaklaşık 30 dakika park içinde yürüyüş yapan vatandaşlar temiz havanın keyfini çıkardı.

Ayrıca, “Çocuklar İçin Sürüş Şenliği” etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Başkentli çocuklar Adnan Ötüken Parkı’ndan Anıtpark’a doğru 1,5 kilometrelik bisiklet yolunda pedal çevirdi. Küçük yaşta bisiklet kullanımı alışkanlık haline dönüşmesini sağlamak amacıyla EGO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinlik kapsamında çocuklara rüzgârgülü ve şapka hediye edilirken Anıtpark’ta da Başkent Tiyatroları’nın “Bana Bir Masal Anlat” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Etkinlikte doya doya bisiklete binen Toprak Aygün, “Bisiklet sürmek çok eğlenceli. Araba kullanırken çevreye zarar veriliyor. Arabadan çıkan dumanlar havayı kirletiyor” derken Fatma Zahide Taşdelen, “Bu etkinlikte çok eğlendim. Bisiklet sürmek çok keyifli bir aktivite” sözleriyle etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

OTOMOBİLSİZ PAZAR

Aşkabat Caddesi eski adıyla Bahçelievler 7. Cadde ‘Otomobilsiz Pazar Günü’ etkinliği kapsamında 1 günlüğüne araç trafiğine kapatılırken, Kızılay AVM önünden Aşkabat Caddesi’ne ‘Büyük Ankara Turu’ düzenlendi. Tura; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dış İşleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Ankara Bisiklet Kent Meclisi üyeleri katıldı.

Kadınların önderliğinde düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu da büyük bir katılımla gerçekleşirken gün boyu Bahçeli 7. Cadde’de sokak sanatçılarından yogaya, Kent Orkestrası’ndan dans gösterilerine pek çok etkinlik yer aldı. Gün boyu süren etkinliklere, Alpago Aydın konseri ve DJ Orçun performansı eşlik etti.

ÜNLÜ RAPÇİ CEZA ANITPARK’I SALLADI

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında rap müziğin sevilen isimlerinden Ceza, Anıtpark’ta düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu.

Sevilen şarkılarını Başkentliler için seslendiren Ceza’nın konserini dinlemeye gelen vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, şunları söyledi:

-Göktuğ Kaya: “Çok heyecanlıyım. Mansur Başkan’a teşekkür ediyorum.”

-Ali Atabek: “Benim dördüncü Ceza konserim. Eskişehir’den geldim.”

-Nazım Güldoğan: “Çok heyecanlı ve mutluyum. 5 kişi geldik. Mansur Başkan’a selamlar.”

-Yusuf Dursun: “Ceza’yı çok seviyoruz. Bize bu fırsatı sunduğu için Mansur Başkan’ımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız.”

-Efe Gürbüz: “Mansur Başkan’a çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşımla geldik. Sabahtan beri buradayız, ön sırada bekliyoruz.”

-Aylin Doğan: “Çok mutluyuz. Ceza’nın hayranıyız, küçüklüğümüzden beri dinliyoruz. Arkadaşımla geldim.”

-İnci Kangal: “Çok heyecanlıyım. Uzun süredir beklediğim bir konserdi. Böyle konserlerin olması Ankara için çok iyi.”