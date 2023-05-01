"Başkanlık sızlanma değil, çözüm makamıdır"

Temiz Keşan Derneği Başkanı Ekin Öztürk, yaptığı açıklama ile Belediye Başkanlığı'nın sızlanma değil, halkın dertlerine çözüm bulma makamı olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun su sorununu çözmesi için gereken çalışmayı yapması gerektiğine vurgu yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Temiz Keşan Derneği Başkanı Ekin Öztürk, başkanlık makamının sızlanma değil, çözüm bulma makamı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Başkan Öztürk, Keşanlılara hitaben yaptığı açıklamada, dernek olarak bölgemizde yaşanan gelişmeler neticesinde vatandaşların doğru, tarafsız bir şekilde bilgilendirmek ve yetkilileri uyarmak için basın açıklamasını yapmak durumunda kaldıklarını belirtti.

Su konusuna dikkati çeken Başkan Öztürk, "Sizlerin de bildiği üzere bölgemiz ciddi su sıkıntılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Sayın Helvacıoğlu her platformda bu sorunun önemine dikkat çekmeye çalışmış ancak önlem olarak hiçbir şey yapmamıştır. Buradan kendisine bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; belediye başkanlığı sızlanma makamı değil, halkın dertlerine çözüm bulma makamıdır" dedi.

HELVACIOĞLU'NUN YAPTIĞI UYGULAMALAR SAMİMİYETİNİ SORGULATMAKTADIR

"Bu yönüyle belediye başkanının yapmış olduğu uygulamalar bize kendisinin samimiyetini sorgulatmaktadır" diyen Başkan Öztürk, "Ayrıca her hafta pazaryerinin, ana arterlerin yıkanması ve çiçeklerin kontrolsüz bir şekilde sulanması vatandaşlarımızın ve bizlerin vicdanını sızlatmaktadır. Su sorununun çözümünün kameralar karşısında demeç vermek olmadığı gibi bu sürecin kontrol altına alınmamasının etkilerinin nelere yol açabileceğini sayın başkana hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

KULLANMA SUYU İSHALE HATTI PROJESİNİ YATIRIM PROGRAMINA ALDIRAMADI

Başkan Öztürk açıklamasında; "Seçim öncesi her platformda iş dünyasından gelen girişimci iş insanı olduğunu söyleyerek; hükûmeti ve devleti arkasına alacağını, belediye bütçesi ile yapılamayan projeleri hükûmet programına aldıracağını, böylelikle de iktidar belediyesi olarak Keşan’ı hak ettiği yere taşıyacağını, buna hiçbir engelin mani olmasına izin vermeyeceğini ve gerekirse bu yatırımları almak için bakanlıkların kapısında 2.80 yatacağını söyleyen Helvacıoğlu, Ankara’da beklediği karşılığı alamamış olmalı ki, Keşan halkının su ihtiyacının kalıcı olarak çözülmesi için içme – kullanma suyu ishale hattı projesini hazırlatarak yatırım programına aldıramamıştır. Oysa hemen yanı başımızda olan Malkara Belediyesi, Çokal barajından içme – kullanma suyu ishale hattı projesini Büyükşehir Belediye Meclisi onayından geçirmiş ve Malkara halkının önemli bir sorununu da ortadan kaldırmıştır. İktidar belediyesi olarak her türlü nimetten faydalanacağı iddia edilen Keşan Belediyesi ise beceriksiz bir yönetimin elinde tüm imkan ve olanaklardan mahrum bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.