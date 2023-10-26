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Başkanlardan Hacı Halil’de esnaf turu

YAŞAM 26.10.2023, 17:55
Başkanlardan Hacı Halil’de esnaf turu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, mahalle ve esnaf turuna ara vermeden devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, mahalle ve esnaf turuna ara vermeden devam ediyor.

AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve ilçe teşkilat yöneticilerinin de katıldığı ziyaretler kapsamında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya Hacı Halil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde bulunan iş yeri sahiplerine konuk oldu.

Esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen başkanlar, vatandaşların ve esnafların taleplerini dinledi. Belediye çalışmaları ve projelere ilişkin bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz esnaflara kolaylıklar diledi.

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