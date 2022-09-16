Başkanlar müzeye hayran kaldı

Eskişehir’e gelen ve yaptıkları başarılı çalışmalarla dikkat çeken kadın belediye başkanları, ziyaret ettikleri İmren Erşen Oya Müzesi ve Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ne hayran kaldılar.ESKİŞEHİR (İGFA) - “Kentlere Dokunan Kadınlar” söyleşisine katılmak üzere Eskişehir’e gelen ve yaptıkları başarılı çalışmalarla dikkat çeken Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, etkinlik sonrası Eskişehir gezisine çıktı. Başkanlara Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce eşlik etti.

Tarihi Odunpazarı bölgesini ziyaret eden başarılı belediye başkanları Ünlüce ile birlikte İmren Erşen Oya Müzesi’ni ziyaret etti. Başkanlar Şeniz Doğan ve Filiz Ceritoğlu Sengel, eserleri büyük bir dikkatle inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yakın arkadaşı, gecekondu ve çiçekli kadın resimleri ile tanınan ünlü ressam İmren Erşen’in 60 yıl boyunca Anadolu’da köy köy gezerek oluşturarak bağışladığı 8 bin parçalık müzeyi gezen başkanlar, eserleri çok beğendiklerini ifade etti. Büyük bir kültür arşivini barındıran müzenin gelecek kuşaklar için çok kıymetli bir miras olduğunu belirten Başkan Doğan ve Sengel, “Yılmaz Büyükerşen Hocamızı ve İmren Erşen Hoca’yı kutlarız. Çok güzel bir müze ve herkes mutlaka gelip görmeli” dediler.

Başkanlar daha sonra Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ni ziyaret etti. Burada Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeli ile fotoğraf çektiren başkanlar, böyle bir müzeyi Eskişehir’e ve ülkemize kazandırdığı için Başkan Büyükerşen’e teşekkür ettiler.

Başkan Doğan ve Sengel, kendilerine gösterdiği nazik misafirperverlik nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce’ye de teşekkür ettiler.