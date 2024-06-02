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Başkanlar Çifteler’de buluştular

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çifteler Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Başkanlar Buluşuyor” programı kapsamında merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi

YAŞAM 02.06.2024, 10:30
Başkanlar Çifteler’de buluştular

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çifteler Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Başkanlar Buluşuyor” programı kapsamında merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir’in merkez ve kırsal ilçe belediye başkanlarını bir araya getiren “Başkanlar Buluşuyor” Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

31 Mart yerel seçimleri sonrası “Başkanlar Buluşuyor” programının ilki Çifteler ilçesinde gerçekleştirildi. Buluşmaya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Çifteler İlçe Başkanı Şükrü Keser, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir ile ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen katıldı.

Program Çifteler ilçesinde Belediye Başkanı Zehra Konakcı’yı ziyaretle başladı. Ünlüce, burada Zehra Konakcı’ya başarılar diledi. Makamda gerçekleşen ziyarette 5 yaşındaki Mert Uyar, Başkan Ünlüce’yi çok sevdiğini belirterek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Sakaryabaşı mesire alanına giden başkanlar, Sakaryabaşı doğal su kaynaklarını yerinde incelediler. Ardından Çifteler ilçesi merkezine kurulan pazar yerini gezen Ünlüce ve başkanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ardından Çifteler Belediyesi Kültür Evi’nde ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelen başkanlar, muhtarların, ilçede görev yapan oda başkanlarının taleplerini dinledi.

Burada konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, iktidara yürünen yolda en önemli konunun halktan gelen talepleri çözmek olduğunu belirterek, “Evet seçim bitti, bizler partiliyiz ama yetkiyi aldıktan sonra hizmetin partisi olmaz.” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, “Zehra Hanım’ın geciken belediye başkanlığını çok şükür kazanarak taçlandırdık. Muhtarlar yerel yönetimlerin gözü kulağıdır. Halkın tüm taleplerini yasalar çerçevesinde yerine getirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Yerel seçimlerde yeni göreve seçilen ve göreve devam eden muhtarlarla bir araya gelerek ilçelerin durumları hakkında bilgi almak istediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise, “Hem ilçelerimize hem de büyükşehrimize hizmet etmek bizlere nasip oldu. Herkese nasip olmaz. Bizler hizmet etmek için buradayız. Genel Başkanımız Özgür Özel’in bir sözü var; ‘Sadece belediyenin anahtarı değil, şehrin anahtarını teslim alıyoruz’ diye. Gerçekten de bu heyecanla hizmet ediyoruz. Her ay bir ilçede sizlerin sorunlarını dinlemek ve sizlerle beraber bu yolu yürümek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası ilçede yürüyüş yapan belediye başkanları, ilçe esnafı ve vatandaşlardan büyük ilgi gördüler. Buluşma çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.

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