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Başkanlar Beylikdüzü'nde hizmet takibinde

YAŞAM 17.05.2023, 18:18
Başkanlar Beylikdüzü'nde hizmet takibinde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte ilçede yapımı devam eden çalışmaları inceledi.İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte ilçede yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

İlk olarak Yakuplu’da yapımına devam edilen Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunan İmamoğlu ve Çalık, ekiplerden bilgi aldı. İlçede devam eden kavşak ve yol çalışmalarını inceleyen İmamoğlu,ekiplere çalışmaların kısa sürede bitirilmesi talimatını verdi.

PAZARDA BÜYÜK DESTEK

Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Yuvamız İstanbul kreşinide ziyaret eden İmamoğlu ve Çalık, çocuklarla bir araya geldi. Sevgi gösterisiyle karşılanan İmamoğlu ve Çalık çocuklarla tek tek ilgilendi. İmamoğlu ve Çalık’ın son durağı Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Beylik Pazar Alanı oldu. Burada esnaf ve vatandaşlarla buluşan İmamoğlu ve Çalık’a vatandaşlar büyük destek verdi. Yoğun ilgi altında gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlar İmamoğlu’na Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için başarılar diledi.

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