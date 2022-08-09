Başkan Zorluoğlu’ndan hemşehrilerine aşure ikramı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ‘Muharrem Ayı’ dolayısıyla hemşehrilerine aşure ikramında bulundu.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ‘Aşure Günü’ etkinliği düzenledi. Sosyal belediyeciliğe verdiği önemle bilinen ve her fırsatta vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda hemşehrilerine aşure ikram etti. Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ile daire başkanları katıldı.

RAMAZAN’DAN SONRA EN KIYMETLİ AY

Başkan Zorluoğlu, aşure ikramı sırasında vatandaşlarla kısa süreli sohbetler gerçekleştirirken, isteyenlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Aşurenin geleneklerimizde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Muharrem ayı Ramazan ayından sonra en kıymetli ay olarak tarif edilmiştir. Elbette tarihimizde çok üzüntü duyduğumuz bir takım hadiselerin yaşandığı da bir aydır. O bakımdan biz de bu acıyı yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. Ama bir taraftan da geçmişte yaşanan bu tür olumsuzluklardan ders alıp bundan sonraki süreçte de geçmişten aldığımız derslerle birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek inşallah ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıma gayreti içerisindeyiz. Türk milleti olarak, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle yine farklı mezheplerden Alevisiyle, Sünnisiyle biz bir bütünüz, biriz ve bir olarak inşallah ülkemizi en iyi noktalara taşıma gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

BALTA: BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise, Büyükşehir Belediyesinin çok önemli organizasyonlar düzenlediğini ifade ederek, “Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Milletimize de hayırlı olsun. Bizim evlerimizde bu dönemlerde böyle aşure oluşturulur. Burada da Büyükşehir Belediye Başkanımızın organizasyonunda milletimize bu Muharrem ayında aşure ikram ediyoruz. Allah bütün inananları ve ülkemizi korusun. Bu mübarek günlerde dua ediyoruz. Milletimize de gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

İSKENDEROĞLU: İÇİMİZDE HİSSEDİYORUZ

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da, şehitler diyarı Çanakkale’den selam ve sevgiler getirdiğini belirterek, “Trabzon’da Büyükşehir Belediyemizin yaptığı aşure etkinliğine katıldık. Bu özel günler, milli ve dini günler bizlerin birlik beraberlik içerisinde olduğumuz günler. Biz bugün Aşure Günü’nde Kerbela’yı asla unutmuyoruz. Peygamber Efendimizin torununa yapılan zulmü tüm Müslümanlar olarak içimizde hissediyoruz. Dün yaşanan acıları bugün de hissediyoruz. Hem hatırlatıyoruz ama birlik beraberliğimizi asla böldürmeyeceğimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Kerbela tam anlaşılsaydı bugün aslında dünyada bu zulümler yaşanmazdı. Rabbim bir daha yaşatmasın ama acıları acılarımız. Hep birlikteyiz” şeklinde konuştu.

ZORLUOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Aşure dağıtımına ilgi gösteren vatandaşlar, böyle özel bir ayda kendilerine bizzat aşure ikramında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na teşekkür ettiler.