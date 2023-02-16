Başkan Zolan’dan Miraç Kandili mesajı

Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bu zor günlerimizde birbirimize sahip çıkmalı, afet bölgesindeki kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya devam etmeliyiz" dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV), Allah'ın sonsuz kudreti ile önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandiline kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, “Peygamber Efendimizin şahsında tüm insanlığa sunulmuş kutlu bir seyahatin sembolü olan bu mübarek gece, tüm İslam dünyası için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Bu müstesna zaman dilimini hepimiz bir fırsat olarak değerlendirmeli, ülkemizin birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacı olan bugünlerde afet bölgesindeki vatandaşlarımız için başta olmak üzere Yüce Allah’ıma dua etmeli, gönül dünyamızı kötü duygulardan arındırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Denizli ve ülke olarak tüm imkânlarımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Bu zor günlerimizde birbirimize sahip çıkmalı, afet bölgesindeki kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya devam etmeliyiz. Allah’ım milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle bu mübarek gecenin, Denizli’miz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Denizlili hemşehrilerim başta olmak üzere bütün İslâm âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyorum."