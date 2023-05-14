Başkan Zolan’dan Anneler Günü mesajı

Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Osman Zolan, anneliğin yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğunu vurgulayarak, “Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karşılıksız sevgileri, şefkat ve hoşgörüleriyle doğumdan ölüme her daim yanımızda olan annelerin fedakârlıkları ve emekleri ile bizlerin bugünlere gelmemizdeki en büyük emek sahipleri olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Dünyaya gözümüzü açtığımız ilk andan itibaren ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan, sonsuz fedakarlık ve sabırlarıyla ömürlerini evlatlarına adayan annelerimiz sağlıklı bir toplumun oluşmasında en büyük pay sahibidir. Onların haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Anneleri sadece bu özel günde değil her zaman değerlerini bilerek başımıza taç edip gönüllerini hoş tutmanın gerektiğini kaydeden Başkan Zolan, “Bugün, bizleri canından bir parça olarak gören annelerimizi ziyaret edip hayır dualarını alalım. Başta şehit anneleri olmak üzere evlatlarını şefkatle kucaklayamayacak annelerimizi unutmayalım, onların gönüllerini hoş tutalım. Bu vesilelerle öncelikle, üzerimde büyük emeği olan rahmetli annem ile hakkın rahmetine kavuşmuş tüm anneleri saygı, rahmet ve minnetle anıyor, değerli eşim, sevgili kızım ve tüm anne ve anne adaylarının Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum.”