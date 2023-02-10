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Başkan Zolan, "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız"

YAŞAM 10.02.2023, 09:45
Başkan Zolan, "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız"

Depremde yoğun hasar alan Hatay’ı ziyaret eden Başkan Osman Zolan, Vali Ali Fuat Atik ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarını inceledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremden yoğun şekilde etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesini ziyaret etti. Başkan Osman Zolan burada İçişleri Bakanlığı koordinesinde Hatay’da Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile birlikte incelemede bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlık ettiği koordinasyon toplantısına katılan Başkan Zolan, daha sonra Antakya ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız olarak devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile bir araya geldi. Hatay’da arama kurtarma ekipleriyle birlikte görevli olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı'dan bilgi alan Başkan Zolan, bir süre arama kurtarma çalışmalarını inceledi. Burada depremden etkilenen vatandaşlarla da görüşen Başkan Zolan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkan Zolan, “Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, deprem haberini alır almaz Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yola çıktığını, tüm araç ve ekipmanlarıyla aralıksız bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Başkan Osman Zolan, “Herkes canla başla çalışıyor, acı olayların yanında güzellikler de yaşanıyor. Bir canın kurtarılmasına vesile olmak, enkazın altında kalan kardeşlerimizi tekrar gün yüzüne çıkarmak çok kıymetli, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gecenin soğuğunda, zor şartlarda canla başla milletimize hizmet etmek ve insanlık adına çalışıyorlar. Sanki kendi annesi, babası, çocuğu, kardeşi varmışçasına mücadele ediyorlar” diye konuştu. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile birlikte bölgede görevli olduklarını ve Denizlili hemşehrilerinin yardımlarını deprem bölgesine ulaştırdıklarını dile getiren Başkan Zolan, “Allah’ım tekrarından korusun, milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun. İnşallah birlikte aşacağız, birlikte yaralarımızı saracağız” dedi.

Vali Ali Fuat Atik: “Denizli’nin kalbi burada atıyor”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, depremin hemen ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla birlikte deprem bölgesine intikal ettiklerini anlatarak, Başkan Osman Zolan’ın Denizli’de lojistik anlamında kendilerine destek sağladığını söyledi. Denizli’nin topyekun bir biçimde Hatay’daki kardeşlerine katkı sağlamak istediğini kaydeden Vali Atik, Denizlilerin kalplerinin buradaki kardeşleri için attığını ifade etti. Çalışmaları başarıyla sürdüren arama kurtarma ekibini kutlayan Vali Atik, “Denizli ekibimizin canlı olarak ulaştığı çok sayıda vatandaşımız var. İnşallah canlı olarak enkaz altından kurtaracağımız vatandaşlarımızın sayısını çoğaltmak istiyoruz, olmasını umut ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Hatay’daki kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz” diye konuştu.

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