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Başkan Zolan: "Tüm imkanlarımızı seferber ettik"

YAŞAM 18.02.2023, 12:51
Başkan Zolan: "Tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Türkiye'nin asrın felaketini yaşadığına dikkati çeken ve ilk andan itibaren deprem bölgesinde seferberlik ruhuyla gayret ettiklerini anlatan Başkan Zolan, " Büyükşehir Belediyesi olarak birçok noktada gayret sarf ettik. Tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Genel Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Başkan Zolan, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerini Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için saygı duruşunda bulunmaya, akabinde Fatiha suresini okumaya davet etti. Meclis'in saygı duruşunda bulunup Fatiha suresi okunmasının ardından sürdüren Başkan Zolan, yaşanan deprem felaketinin büyüklüğünü anlatarak 9 gün boyunca bölgede yaşadıkları ve izlenimlerini meclis üyeleri ile paylaştı. Deprem haberi alır almaz öncelikle Büyükşehir İtfaiye arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve bugüne 36 canı enkaz altından kurtardığını hatırlatarak "Bir canı kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibi olur. Bölgede görev yapan arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum. Yorulmak nedir bilmiyorlar. Allah’ım razı olsun" dedi.

11 ilde büyük bir yıkıma yol açan depremin ardından Hatay’da görevlendirildiklerini hatırlatan Başkan Zolan, başta İtfaiye ekipleri olmak üzere bölgede Büyükşehir Belediyesine ait ekiplerle defin işlemleri, çadır kent kurulumu, Büyükşehir DESKİ’nin başta içme suyu bağlantıları yanı sıra seyyar wc ve duş kabinlerinin bağlantıları ile birçok çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı. Salgın hastalıkları önlemek adına dezenfeksiyon çalışmaları da yaptıklarını ifade eden Başkan Zolan, “Büyükşehir Belediyesi olarak birçok noktada gayret sarf ettik. Tüm imkanlarımızı seferber ettik, ne gerekiyorsa yaptık” dedi.

Hatay’da kurulan çadır kentte sıcak yemek dağıtımı da gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Zolan, ayrıca Denizli’ye gelen depremden etkilenen ve KYK’da kalan vatandaşların öğle yemeğini de Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Aşevi’nden sağladıklarını ve evde kalan ihtiyaç sahibi misafirlere de yönelik gıda paketi desteği sağladıklarını söyledi. Afetzedelere yönelik giyim desteği de verdiklerini, hiç kullanılmamış kıyafetlerden oluşturdukları iki büyük mağazada şu ana dek 10 bin vatandaşa destek olduklarını açıklayan Başkan Zolan, "Önemli olan birlik ve beraberlik, dertte, tasada, sevinçte beraber olmak, birlik olmak millet ve devlet olmanın özelliğidir. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmanın ardından söz alan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri de taziye ve birlik mesajlarında bulundu.

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