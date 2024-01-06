Başkan Zolan PAÜ’lü gençlerle bir araya geldi
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu'nun düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi. Başkan Zolan, gece boyu sohbet ettiği gençlerin istek ve önerilerini dinledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu'nun düzenlediği programa katıldı. KYK Amfi Park’ta düzenlenen gecede gençleri yalnız bırakmayan Başkan Osman Zolan, burada öğrenci ve vatandaşlara kestane ikram etti. Gece boyunca gençlerle sohbet eden Başkan Zolan, PAÜ’de öğrenim gören gençlerin istek ve önerilerini dinledi. PAÜ’yü kazanarak kente gelen öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Osman Zolan, Denizli’nin genç dostu bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Gençlik bizim değerimiz, enerjimiz, hazinemiz. İnşallah sizlerle şehrimiz, ülkemiz çok daha ileriye ve güzele ilerleyecek. Her alanda söz sahibi olmanız, donanımlarınızı artırmanız ve bizden daha güzel işler yapmanıza vesile olmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Allah’ım yolunuzu açık eylesin” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|17
|44
|2. Galatasaray
|17
|44
|3. Trabzonspor
|17
|30
|4. Kayserispor
|17
|29
|5. Beşiktaş
|18
|29
|6. A.Demirspor
|17
|27
|7. Rizespor
|17
|26
|8. Kasımpasa
|18
|26
|9. Antalyaspor
|18
|25
|10. Sivasspor
|17
|21
|11. Alanyaspor
|18
|21
|12. Ankaragücü
|17
|20
|13. Gaziantep FK
|18
|20
|14. Hatayspor
|17
|19
|15. Başakşehir
|17
|19
|16. Konyaspor
|17
|18
|17. Karagümrük
|17
|17
|18. Samsunspor
|17
|15
|19. Pendikspor
|18
|15
|20. İstanbulspor
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
|8. Getafe
|19
|26
|9. Valencia
|19
|26
|10. Las Palmas
|19
|25
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Villarreal
|19
|19
|14. Mallorca
|19
|18
|15. Deportivo Alaves
|19
|17
|16. Sevilla
|19
|16
|17. Celta Vigo
|19
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|19
|11
|20. Almeria
|19
|5