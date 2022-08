Başkan Zolan gençlerle buluştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği Cankurtaran Yaz Kampı’nda gençlerle buluştu. Gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Zolan’ın ok atışlarındaki becerisi gençlerden büyük alkış aldı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin geleneksel olarak düzenlediği Cankurtaran Yaz Kampı renkli görüntülere sahne oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri ile Genç Kızılay, Genç Yeşilay, SİYAMDER, Ahbap Denizli ve Genç Memur-Sen üyelerinin bulunduğu hafta sonu kamp programına katılarak gençlerle buluştu. Başkan Zolan’a Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ile Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden ve beraberindekiler eşlik etti. Gençlerle bir süre sohbet ederek dertlerini dinleyen Başkan Zolan, burada düzenlenen ok atışlarına katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Başkan Zolan’ın profesyonelleri aratmayacak şekilde ok atışı yapması gençlerden büyük alkış aldı. Başkan Zolan daha sonra Denizli temalı geri dönüşüm atölyesinde gençlerin yaptığı eserleri inceledi.

“Sizler bizim geleceğimizsiniz”

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, üç gün dolu dolu süren kampın çok verimli geçtiğini belirterek, bu süreçte Denizli temalı geri dönüşüm atölyesi, ilkyardım ve halk oyunları eğitimleri, müzik gösterileri, belgesel, iletişim semineri ve değerler eğitimi düzenlediklerini söyledi. Birden, gençler için tüm imkanlarını seferber ederek her zaman yanlarında olan Başkan Zolan’a teşekkür etti. Başkan Zolan ise, gençler için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, “Gençlerimizi geleceğe hazırlamamız, donanımlarını artırmamız gerekiyor. Amacımız daha donanımlı, sanat ve kültürle iç içe kendini geleceğe hazırlayan özgüvenli gençler yetişmesine katkıda bulunmaktır. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz” diye konuştu.