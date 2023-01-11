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Başkan Zolan, Denizli basını ile buluştu

YAŞAM 11.01.2023, 09:00
Başkan Zolan, Denizli basını ile buluştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde kentte görev yapan medya mensupları ile bir araya geldi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli’de görev yapan medya çalışanları ile buluştu. Çamlık Parkı’nda düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay, Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve basın mensupları katıldı. Karaçay, programın açılış konuşmasında bu özel günde kendilerini unutmayarak böylesine bir organizasyonu düzenlediği için Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen de Denizli’de basın çalışanlarının birlik ve beraberlik içerisinde görev yapıyor olmalarına sağladığı destek ve basın camiasına verdiği önemden dolayı Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti.

"Sizlerin varlığı çok kıymetli "

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, davetlerine icabet eden tüm medya mensuplarına teşekkür ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Gazeteciliğin herkesin yapabileceği bir meslek olmadığını ifade eden Başkan Zolan, "Sıcakta soğukta, yağmurda karda, gecede gündüzde, kısacası her an her yerde halkın haber alma hakkını yerine getiriyorsunuz. Yaptığınız hizmet gerçekten çok kıymetli, herkesin yapabileceği bir iş değil. Mesai kavramı tanımadan, gece gündüz insanlarımıza haber vermek ve kamuoyunda oluşan olayları aktarabilmek adına çalışıyorsunuz. Sizler kamu görevi yapıyorsunuz. Basının olmadığını düşündüğümüzde, herkes bilgiden, haberden yoksun olur, o şehir, ülke, dünya nefessiz olur. İnsanlar birbirini tanıyamaz ve haber alamazlar, gündemi takip edemezler. Sizlerin varlığı çok kıymetli" dedi.

" Sizler bizlerin nefesi, sesisiniz "

Gazetecilerin görevleri başında olumsuz durumlarla da karşılaşabildiğini anımsatan Başkan Zolan, hayatını kaybeden gazetecileri de rahmetle anarak, "Allah’ım kaza bela vermeden güzellikler içinde görevlerinizi ifa edin inşallah” temennisinde bulundu. Başkan Zolan, sözlerine şöyle devam etti: “Sizler bizlerin nefesi, sesisiniz. Sizlere tekrar çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm arkadaşlarımızla şehrimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gayret sarf ediyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediyemizle birlikte güzel işlere imza atabilmeyi Allah’ım nasip etsin. Konuşmaların ardından basın mensupları Başkan Zolan’a merak ettiklerini sordu.

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