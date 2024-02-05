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Başkan Yüce: “ticareti hızlandıracak sosyal bir alan inşa ediyoruz”

YAŞAM 05.02.2024, 16:14
Başkan Yüce: “ticareti hızlandıracak sosyal bir alan inşa ediyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Karaağaç Bulvarı’ndaki dönüşüm çalışmasını yerinde inceledi. Yüce, “Sakarya’nın eski yerleşim ve ticaret merkezlerinden biri olan Karaağaç Bulvarı’ndaki yenileme işlemlerimize devam ediyoruz. Proje tamamlandığında vatandaşlarımızın dinlenip soluklanabildiği bir yere kavuşacak ve bu hareketle inşallah ticaretin de hızlandığını göreceğiz” dedi. Proje tamamlandığında bulvar, binlerce vatandaşın keyifle vakit geçirdiği bir sosyal donatı alanına dönüşecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmalarıyla şehri güzelleştirmeye, estetik dokunuşlarla sosyal alanları genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Karaağaç Bulvarı’nda büyük bir dönüşüm için çalışmalar devam ediyor. Projeyi yerinde inceleyen Başkan Yüce vatandaş ve esnafla istişarelerde bulundu.

KİLİM DESENLİ YÜRÜYÜŞ YOLU

Proje hakkında bilgi veren Başkan Yüce, “Vatandaşlarımız ve proje güvenliği için ilk iş olarak proje alanının bariyerlerle kapattık. Zamanla deforme olan ve kullanım ömrünü doldurmuş kaldırımlar sökülerek, kilim desenli yürüyüş yolunun inşa faaliyeti devam ediyor. Aydınlatma elemanlarının montajı tamamlanarak altyapı işlemlerini tamamladık. Kent mobilyalarının montajı ve gerekli peyzaj düzenlemesinin dönüşümü ile projemiz tamamlanacak. Şehrin kalbindeki ticareti hızlandıracak sosyal bir alan inşa ediyoruz” dedi.

SOSYAL BİR PARKA DÖNÜŞECEK

Hayata geçirilen projenin bölge ticaretinin gelişmesindeki önemine vurgu yapan Başkan Yüce, “Karaağaç Bulvarı nüfus ve ticari faaliyetler açısından şehrimizin çok önemli bir noktası. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatına ve ticari faaliyetlere katkı olarak yenileme çalışmalarımıza başladık ve en kısa sürede hayata geçireceğiz. Çalışma tamamlandığında Karaağaç Bulvarı, ailelerin ve gençlerin rahatça vakit geçirebileceği, yürüyüş yapabileceği bir sosyal parka dönüşecek. Hayırlı olsun" dedi.

PROJEDE NELER YER ALACAK?

Geçtiğimiz haftalarda ilk kazmanın vurulduğu Ağa Cami’den İhsaniye Camisi’ne kadar olan Karaağaç’taki orta refüj bölümü sil-baştan yenilenerek modern bir görüntüye kavuşacak. Proje kapsamında yürüyüş yolları, kilitli ve desenli kaldırımlar, kilim desenli parkeler, bisiklet yolu, yeni oturma-bank grupları ve peyzaj, yeşil alanlar inşa edilecek. Şehrin en eski ticaret bölgesi olan bulvar, kısa sürede yeni yüzüyle hizmete açılacak.

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