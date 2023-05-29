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Başkan Yılmaz, Kültür Bakanı Yardımcısı’nı ağırladı

YAŞAM 29.05.2023, 16:45
Başkan Yılmaz, Kültür Bakanı Yardımcısı’nı ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile birlikte ilçenin tarihi yapılarını, eğitim ve sanat kurumlarını, müzelerini, yapımı tamamlanan ve devam eden mega projelerini ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - 

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın daveti üzerine Silivri’de bir dizi temaslarda bulundu. İlk olarak Selimpaşa’nın tarihi yapıları ve Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sokak İyileştirme Projesi’ni yerinde inceleyen Ahmet Misbah Demircan, Selimpaşalılar ile bol bol sohbet etti. Ahmet Misbah Demircan ve Başkan Yılmaz daha sonra, Silivri Belediyesi ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Güzel Sanatlar Akademisini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Tarihi Onaterler Konağı Kamera Müzesi Projesi, 600 yıllık sarnıç, Hünkârı Şerif Cami Restorasyon Projesi, Silivri Belediyesi Mübadele Müze Evi, tarihi Kalepark Tesisleri, tarihi Kısa Köprü ve Silivri Köy Pazarını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, son olarak yapımı tamamlanan Barış Manço Çocuk Kütüphanesini ziyaretiyle temaslarını tamamladı.

GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ ZİYARET EDİLDİ

Silivri temasları kapsamında Silivri Belediyesi ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Güzel Sanatlar Akademisini de ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, burada eğitim gören öğrencilerle kültür, sanat ve eğitim üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilere ücretsiz sanat eğitimi verilmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Ahmet Misbah Demircan, Başkan Yılmaz’ı bu projesinden dolayı tebrik etti.

GENÇLİK BULUŞMASI’NDA KEYİFLİ ANLAR

Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılan Silivri Eğitim Akademisinde düzenlenen Gençlik Buluşması’na katılan Ahmet Misbah Demircan ve Başkan Volkan Yılmaz gençlerle; tarih, turizm, kariyer ve başarı üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Konferans salonunda düzenlenen söyleşi oldukça sıcak ve samimi bir sohbet havasında gerçekleşti.

YILMAZ: “ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILI VE MUTLU BİR HAYAT TEMENNİ EDİYORUM”

Silivri Eğitim Akademisi konferans salonunda düzenlenen Gençlik Buluşması’nda Silivri’nin gençleri için yapılan yatırımları anlatan Başkan Yılmaz, “Burası Kadir Has Üniversitesinin atıl halde bulunan bir kampüsüydü. Biz Silivri Belediyesi olarak buraya Kadir Has Üniversitesi ile birlikte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ve takdirleriyle bir teknopark kuruyoruz. İnşallah çok kısa zamanda özellikle genç girişimcilere hizmet edecek bir teknoparkı hayata geçirmiş olacağız. Burada gençlerimiz için ücretsiz yabancı dil kursu başlattık. Yükseköğretim Kurumu Sınavlarına (YKS) hazırlanan öğrencilerimiz içerisinde kafeteryasının ve sosyal alanların olduğu; öğle yemeklerinin, çayların, kahvelerin bizim tarafımızdan ikram edildiği tamamen ücretsiz bir dershane projesini hayata geçirdik. 17 Haziran’da yapılacak YKS sınavına da esasında sayılı günler kaldı. Siz değerli öğrencilerimizin stresleri oldukça fazladır. Biz de Sayın Bakan Yardımcımız ile buraya gelelim, sizlerle beraber olalım ve hasbihal edelim istedik. Benim felsefem esasında sınav odaklı değil ama bu sınavda başarılı olduktan sonra hayatınıza yön ve şekil vereceğiniz bir üniversite tahsili sizi bekliyor olacak. Ben her birinize başarılı ve mutlu bir hayat temenni ediyorum.” dedi.

“SİLİVRİ’Yİ TURİZM KENTİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Silivri’nin içerisinde barındırdığı potansiyelleri ve Silivri Belediyesinin planlarını gençlerle paylaşan Başkan Volkan Yılmaz, “Biz göreve gelmeden önce ‘Bu şehirde kültür merkezleri, yüzme havuzları, spor salonları yapabiliriz. Ama bu salonların içerisine Necip Fazıl’ı, Nasıl Hikmet’i, Tolstoy’u, Yakup Kadri’yi bilen ve hisseden gençleri koyamıyorsak bu yaptıklarımızın hiçbir anlamı olmaz’ demiştik. Bu nedenle bütün yatırımlarımızın insanlarımıza ve Silivri’nin gençliğine olacağını söylemiştik. İlk günden beri gençlere spor, kültür, sanat ve eğitim alanında yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Silivri ile yatıyoruz, Silivri ile kalkıyoruz. Bu şehrin vizyonunu, ufkunu nasıl ileriye taşıyabiliriz, bu ufka ve vizyona siz gençleri nasıl ortak edebiliriz onun derdindeyiz. Silivri, İstanbul’un hemen çeperinde; 44 km sahiliyle, ormanlarıyla, göletleriyle, verimli topraklarıyla, sanayisiyle müthiş potansiyelleri içerisinde barındıran, aynı zamanda İstanbul’a ciddi fırsatlar sunan şirin bir kasabadır. 440.000 dönüm ekilebilir, dikilebilir arazisiyle 15 milyon İstanbul’u besleyebilecek tarım arazisine sahibiz. Biz de bu bilinçle kentimizi sanayi, turizm ve tarım kenti olarak tanımladık. Bu nedenle burada kuracağımız teknoparkın içerisinde bir de tarım teknoparkı olacak. Türkiye’deki ilk tarım teknoparkına sahip olacağız. Turizm konusunda da çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu şehirde yoğunluğu artırmadan, tarım arazilerini etkilemeden doğa turizm otellerini nasıl ormanların kıyısına yerleştirebiliriz diye uğraşıyoruz. Bu otellerin domatesinin, biberinin, ekmeğinin de yine bu şehirdeki gençlerin üretmesiyle bu halkayı birbirine nasıl bağlayarak insanlarımızı mutlu, huzurlu ve refahı yüksek bir seviyeye nasıl getirebiliriz onun derdindeyiz. Yapacağımız turizm master planı ile deniz kenarındaki bir pansiyondan doğanın içerisindeki lüks işletmelere kadar turizmde herkese hitap edecek bir Silivri’yi ortaya çıkarmış olacağız. Bu kenti, İstanbul’dan kontağı çevirdiğinizde 40 dakika sonra şehrin bambaşka bir atmosferine yolculuk yapabilecekleri, ekip biçecekleri, dalından salatalık, domates koparıp konaklayabilecekleri otellerin olduğu bir turizm kenti yapmak hedefindeyiz. Siz gençlerimizin de bu hayallere, bu düşlere ve bu enerjiye ortak olmalarını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

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