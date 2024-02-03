Başkan Yılmaz kahramanlarla buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yaralarının sarılması için Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gönüllü çalışan Yıldırımlı kahramanlarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, 6 Şubat’ta gerçekleşen asrın felaketinin ardından bölgeye ulaştırılacak insanı yardım malzemelerinin hazırlanması sırasında yoğun çaba sarf eden Yıldırımlı gönüllülerle buluştu. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen organizasyona Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rüştü Maviçiçek ve çoğunluğu gençlerden oluşan yüzlerce Yıldırımlı katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Geçen yıl gerçekleşen depremlerde geniş bir bölgeye yayılan afetin ardından Yıldırımlı vatandaşların desteğiyle 85 TIR’ı afet bölgesine ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Tüm gücümüzü afet bölgesine aktarıp yaraların sarılması için seferber olduk. İlk etapta arama kurtarma ekibimiz ile arama kurtarma araçlarımızı ve iş makinelerimizi hızlıca bölgeye sevk ettik. Ardından ise Yıldırımlı hemşehrilerimizin desteğiyle depremzedelerimizin ihtiyaç duyacağı temel yaşam malzemelerinden oluşan 85 TIR’ı bölgeye gönderdik. Bölgenin yaraları tamamen sarılana kadar, Yıldırım Belediyesi olarak depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Asrın felaketinde birlik ve beraberlik içerisinde yardımları ivedi bir şekilde bölgeye ulaştırmamıza destek olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, özellikle gelecek umudumuz gençlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu. Program sonrasında depremzede vatandaşlar için hazırlanan 2 araçlık kışlık giysi ve oyuncak dualarla Malatya’ya uğurlandı.