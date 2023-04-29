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Başkan Yılmaz: Havanda su dövmüyoruz, netice alıyoruz

YAŞAM 29.04.2023, 08:45
Başkan Yılmaz: Havanda su dövmüyoruz, netice alıyoruz

‘2022 Yılı Faaliyet Raporu’ görüşüldüğü Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Yücel Yılmaz, “Balıkesir’i aldığımız nokta ile geldiğimiz nokta arasında çok fark var. Havanda su dövmüyoruz, netice alıyoruz” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantılarının 2. birleşiminde ‘2022 Yılı Faaliyet Raporu’ görüşüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nu sunduğu konuşmasında “Yapmak isteyip de yapamadığımız bir şey olmadı. Hizmet belediyeciliği olmazsa olmazımızdı. Odaklandığımız diğer konular ise barışık, ticaret akışkanlığı olan, uyumlu bir şehir ve şehrin her anlamda canlanmasıydı. Bununla ilgili 4 yıldır çok güzel proje ve yatırımlara imza attık” dedi.  Yüksek tempolu, dolu dolu bir dönem geçirdiklerini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, “Şehrin kadim simgelerinin tamamına sahip çıkıyoruz. Zağnos Paşa Meydanı ve Şeyh Lütfullah Cami Meydanı’nı şehrimize kazandırdık. Bu şehrin tarihinde bu zamana kadar görülmemiş bir restorasyon hamlesi başlattık. Asırlık camilerimizi, tescilli tarihi yapılarımızı ve çeşmelerimizi restore ettik. Kırsal bölgelerimizde çok çalışıyoruz. Topraklarımızda üretilen ürünlerin, katma değeri ile marka değerini yükseltiyoruz. Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini düşürecek, insanımızı sağlıklı gıda ile buluşturacak adımlar attık. Balıkesir Kuzusu Damız Merkezi sayımızı 5’e çıkardık. Bu şehrin çöpünü sorun olmaktan çıkardık, il genelindeki vahşi depolama sahalarımızı kapatarak doğaya kazandırdık. Çevre ve sıfır atık politikalarımızla dünyaya ilham olduk. Bunun neticesinde; dünya ile entegre yönetim anlayışımız, kurduğumuz güzel ilişkiler sayesinde Dünya Habitat Günü’ne Balıkesir olarak ev sahipliği yaptık. Bu büyük bir olay. Şehrimizde yaşam kalitesini ve konforu artırıyoruz. Sahil şeridimizi sil baştan tasarlıyor, ilçelerimizdeki otogarları birer birer yeniliyoruz. 2022, şehrimizin geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalara imza attığımız bir yıl oldu. Bu yıl da yolumuza aynı azimle devam edeceğiz. Bir vizyon ortaya koyduk; milli değerleriyle öne çıkan, bereketin ve bolluğun şehrin dört bir yanına yayıldığı, Dünya şehri Balıkesir” açıklamasında bulundu.

Tüm planlamaların, hayata geçirilen yatırımların altında akıl ve titiz bir planlama olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, “Balıkesir’in her kuruşu değerli ve bize emanet. Disiplinli bütçe yönetimi sayesinde; Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir işleri kendi kabiliyeti ve öz kaynaklarıyla yapar hale geldi. Öz malımıza döndük. İşlerimizde hiçbir aksama yok, her alanda varız. Taahhüt ettiği her şeyi gerçekleştiren bir belediyeyiz. Balıkesir’i dünyaya tanıtmak, şehir markası oluşturmak için sahayı boş bırakmıyoruz. Artık uluslararası camia Balıkesir’i tanıyor, biliyor. Artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. Biz Balıkesir olarak çok güçlüyüz. Ben bu şehri çok seviyorum ve dünyaya tanıtmak istiyorum. Ekonomik, konfor, huzur ve marka değeri olarak Balıkesir’i aldığımız nokta ile geldiğimiz nokta arasında çok fark var. Havanda su dövmüyoruz, neticede alıyoruz” dedi. 

BÜYÜKŞEHRE ÜSTÜN FEDAKARLIK MADALYASI Bir aydan fazla deprem bölgesinde görev yaptığını belirten Başkan Yücel Yılmaz, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak haberi aldığımız andan itibaren seferber olduk. Cumhurbaşkanlığımız tarafından belediyemiz ‘Üstün Fedakarlık madalyası’ ile ödüllendirildi ” dedi. Balıkesir’in deprem hazırlıklarını da anlatan Başkan Yılmaz, şehirdeki yapı stokunu gözden geçirerek yapı envanterini hazırladıklarını, mevcut yapıların durum tespitlerinin yapıldığını ifade etti. Kentsel dönüşüme acil bir şekilde başlayacaklarını söyleyen Yılmaz, çalışmaları kısa süre sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti. 

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