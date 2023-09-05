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Başkan Yılmaz'dan Yıldırım'ın zabıtalarıyla özel buluşma
YAŞAM 05.09.2023, 13:27
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü çalışanlarıyla Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - 1826’da kurulan Zabıta Teşkilatı’nın 197’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bireyde her işin başı sağlık iken toplumda her işin başı güvenliktir, huzurdur. Şayet insanlarımız can ve mal güvenliğinden emin bir şekilde hayatını sürdüremiyorsa diğer hiçbir şeyin önemi yoktur. Hemşehrilerimizin huzuru, sağlığı ve güvenliği için çalışan başta kıymetli mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm zabıta teşkilatının haftasını kutluyorum” dedi.
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