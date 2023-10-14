Başkan Yavaş'tan 100. Yıl daveti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın Başkent oluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla davet verdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın Başkent oluşunun 100. yıl dönümünü düzenlenen resepsiyonla kutladı.

Davete; büyükelçiler ile yabancı misyon temsilcileri, Ankara milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın mensupları, ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Program, Ankara Seğmenler Kulübü Derneği ekibinin gösterisi ve Piyanist Gülsin Onay ile Erkin Onay’ın piyano ve keman resitali ile devam etti.

“ANKARA, BAŞKENT OLMASININ YANI SIRA MUAZZEZ BİR DUYGUNUN TA KENDİSİDİR”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Başkanlık konutunda verdiği resepsiyonda konuklarını kapıda eşi Nursen Yavaş ile karşıladı.

“Bugün burada Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılını kutlamak için sizlerle bir araya gelmekten büyük bir kıvanç duyduğumu belirtmek isterim” diyerek sözlerine başlayan Yavaş, şöyle konuştu:

“Ankara, yalnızca Cumhuriyet dönemimizin merkezi olan bir kent değildir. Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Perslerin hüküm sürdüğü Ankara; Galatlar, Romalılar ve Osmanlılar için de büyük bir öneme sahip oldu. Şüphesiz ki tarih boyunca önemli bir merkez olan Ankara’nın kaderinde ve nihayetinde başkent olmak vardı. Ankara, Kurtuluş Savaşı’mızda sadece ülkemizi askeri açıdan savunmanın değil; fedakârlığın, aydınlık yarınların, umudun da kenti hâline geldi. Yine Ankara, bir milletin millet olması için en temel hakkı olan toprak bütünlüğü adına verilen mücadelesiyle, dünyadaki tüm mazlum milletlere de yol gösterici oldu. Adım adım yürünen bağımsızlık mücadelesi, bugünümüzü aydınlattığı gibi geleceğe de bir ışık oldu. Farklı milletlerden kıymetli katılımcıların bulunduğu bu davette, hepimiz, birbirimizden farklı bedenlere sahip olsak ve farklı dilleri konuşsak da aynı duyguları taşıdığımız kesindir. Bu duyguların en değerlisi de, insanların ülkesi ve vatanları için arzuladıkları bağımsızlıktır. İşte Ankara, başkent olmasının yanı sıra ülkemizin hürriyetinin ve bağımsızlığının sembolü olan, kadim ve muazzez bir duygunun da ta kendisidir.”

“ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri uygulamalardan da bahseden Yavaş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için çok çalışıyoruz. Yeni yeşil alanlar, yeni yollar, yeni altyapı hatları inşa ediyoruz. Kırsal kalkınmada üreticilerimize büyük destekler veriyoruz. Öğrenci dostu uygulamalarımızla kentimizi geleceğe taşıyor, kadın istihdamı konusunda önemli projelere imza atıyoruz. Bir yandan Roma Tiyatrosu ve Arkeopark restorasyonuyla Ankara’nın 2000 yıllık tarihini yeniden hayata geçirirken bir yandan da Cumhuriyet tarihi eserlerimizi ve tarihi Ulus bölgesini ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Kalesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaştık. 100. Yıl Çarşısı’nın yerine yeni bir kent meydanı yapıyoruz. Ulus Çarşısı’na Bilkent ve Gazi Üniversitesi iş birliği ile teknoloji merkezleri açıyoruz. EGO Genel Müdürlüğümüzün eski Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasına taşınmasıyla, Ulus’un demografisinin değişeceğine ve hak ettiği günlerine yeniden kavuşacağına inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, böyle tarihi bölgeler kentlerin hafızasıdır. Bu bilinçle tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yanında olmayı da ihmal etmediklerinin altını çizen Yavaş, “Dezavantajlı kesimin sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Çünkü geçmişimizden gelen dayanışma ve kardeşlik kültürü, bizim en değerli hazinemiz olmaya devam ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ankara’nın Başkent olmasına emeği geçen devlet adamlarımızı, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla anıyorum. Ankara’mızın başkent oluşunun 100. yıl dönümünde, mutluluğumuzu ve heyecanımızı paylaşmak için aramızda bulunan siz değerli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah, geleneksel hâle gelen bu davetimizi gelecek yıl da birlikte kutlamak bizlere nasip olur. Nice bin yıllara” dedi.