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Başkan Yalçın: “Hak sahiplerinin güvenini boşa çıkarmıyoruz”

Talas’ta Mevlana Mahallesi Menekşe Siteleri Kentsel Dönüşüm Konutlarının temeli düzenlenen törenle atıldı Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Hak sahiplerimiz bize güvendi biz de onların güvenlerini boşa çıkarmayacağız ” dedi

YAŞAM 21.03.2024, 15:14
Başkan Yalçın: “Hak sahiplerinin güvenini boşa çıkarmıyoruz”

Talas’ta Mevlana Mahallesi Menekşe Siteleri Kentsel Dönüşüm Konutlarının temeli düzenlenen törenle atıldı. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Hak sahiplerimiz bize güvendi biz de onların güvenlerini boşa çıkarmayacağız.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Halef Hoca Mezarlığı karşısında düzenlenen törenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kentsel dönüşümün geçen yıl yaşanan deprem felaketinin ardından daha büyük önem ve hız kazandığını belirterek, “Tedbirlerin en başında dirençli binalar yapmak geçiyor. Dirençli binalar da kentsel dönüşümle mümkün oluyor. Devletimiz ve belediyelerimiz bu konuda olağanüstü çabalar gerçekleştiriyor. Teşviklerin haddi hesabı yok. 40 yıl önce aldığınız aracı galeriye götürüp ‘yenisini ver’ diyerek alıyoruz. Sanki onun gibi. Daireye daire veriliyor yani. Belediye olarak emsal artışı yaptık. Bunun üzerine ev sahiplerinden eğer katlarda ya da metrekarelerde fark yoksa hiçbir fark olmadan taze ev ile eski ev değişmiş oldu. Burası 1990 yılında yapılmış. 1999 yılındaki Gölcük depreminden sonra değişen imar yönetmeliğinden sonra binalar gerçekten sağlam oldu. Yapı denetim firmaları devreye girdi. O nedenle Talas’ta 1999 senesinden sonra yapılan binalarda ağır hasar ya da orta hasar olmadı.” diye konuştu.

“DİRENÇLİ ŞEHİRLER OLMAZSA OLMAZIMIZ”

“Şimdi dirençli kentler için kentsel dönüşüm, yaşanabilir mekanlar için kentsel dönüşüm, şehirlerimizin geleceği için kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız oldu.” diyen Başkan Yalçın şöyle devam etti: “Talas’ta son 5 yıl içerisinde 1 milyon metrekareyi kapsayan 41 farklı alanda kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Burada 2 bin 303 riskli konutun yıkımı gerçekleşti. Buna karşılık 96 binada 3 bin 209 konut ve 343 işyeri yapıldı. Bu yapılarda hak sahiplerine teslim edildi. Bundan 10 gün önce de Harman Mahallesi 62 Evler’de 65 hak sahibine anahtarını teslim ettik. Bu alandaki kentsel dönüşüm projesi 10 bloktan oluşuyordu. 60 bağımsız bölümü var. Allah nasip ederse 24 ay sonra konutların teslimi yapılacak. 84 daire ve 4 dükkandan oluşuyor. Yıkılan binalardaki daireler 118 metrekareydi şimdi ise 138 ile 150 metrekare arasında olacak. Bu arada hak sahipleri kira yardımı da alıyorlar. Çok çaba sarf ettik. Şimdiden hayırlı olsun. Hak sahiplerimiz bize güvendi biz de onların güvenlerini boşa çıkarmayacağız.”

Hak sahiplerinden Nevzat Bilge, 62 Evler kentsel dönüşümdeki başarının burada da olacağına inandıklarını belirterek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“TALAS BELEDİYESİ HEP ÖNCÜ OLDU”

Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, “2013 yılında ilk kez kentsel dönüşüm kanununun çıkmasıyla beraber Talas Belediyemiz bu konuda hep öncülük yapmıştır. Kentsel dönüşüm kanunu çıktığında Kayseri’de ilk kez Talas ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştık. Bununla birlikte vatandaşlarımız kentsel dönüşüm kanununun kendilerine ne kadar büyük haklar tanıdığını ve devlet imkanlarıyla kendi evlerini sağlıklı, güvenilir bir hale getirerek, yaşamlarını sürdürmek için ne kadar önemli olduğunu gördüler. O günden bugüne de hiç hız kesmeden başkanım ve Talas Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarına devam etti” ifadelerini kullandı.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, “Her an her yerde deprem olabilir gibi düşünmemiz ve tüm yaşamımızı ona göre düzenlememiz gerekiyor. Kentsel dönüşümde mülk sahiplerinin kendi gayretleriyle olmuyor. Bir taraftan belediyenin diğer bir taraftan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün ortak çabasıyla oluyor. El birliğiyle bunları yapıp, sonuçlandırmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

“YALÇIN BAŞKAN MÜHRÜNÜ VURDU”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Şanslı Talasımızın şanslı insanları gününüz hayırlı olsun. Böyle hayırlı bir hizmete imza atan Mustafa Yalçın Başkanımızı tebrik ediyorum. Güzel Talas’ımızı daha güzel bir konuma getirmek için önceki dönemde Mustafa Palancıoğlu Başkanımızın, daha önceki dönemde diğer belediye başkanı kardeşlerimizin yapmış oldukları güzel çalışmalara bu dönemde Mustafa Yalçın Başkanımız adeta mührünü vururcasına hizmetlerle buluşturdu. Sadece kentsel dönüşüm değil, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ve gençlere yönelik gayretleriyle adeta gönülleri fethetti. Ben kendisini tebrik ediyorum. Bu arada Kayseri genelinde 16 ilçe dahil özelde de Talasımız, Melikgazimiz, Kocasinanımız, Hacılarımız ve İncesumuzda yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları mührünü vuracak şekilde boyut kazandı.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından edilen dualarla butona basılarak Menekşe Siteleri Kentsel Dönüşüm Konutlarının temeline harç konuldu.

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