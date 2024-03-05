Başkan Yalçın gençleri askere uğurladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin kırsal mahallelerinden Çatakdere de askere gidecek gençlerin heyecanlarına ortak oldu.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Muhtar Seyit Ahmet Karabulut’un yanı sıra mahalle sakinlerinin katılımıyla coşku içerisinde geçen programda konuşan Başkan Yalçın, “Hepinizin alnından ve gönlünden öpüyorum. Bu vatan için canını feda etmeye hazır gençlerimizle gurur duyuyorum. Onları yetiştiren ailelerini de tebrik ediyorum. Allah kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin. Hayırlı tezkereler diliyorum” dedi.

Gençlerin asker kınasını yakan Başkan Yalçın, içerisinde askeri malzemelerin yer aldığı sırt çantası hediye ederek harçlık verdi.